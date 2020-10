Cile, i cormorani ora costruiscono i nidi usando la plastica (foto The Marine Fauna and Whale-Watching Center)

Plastica usata come materiale per fare i nidi. Accade in Cile ai cormorani dalle zampe rosse.

Cile, cormorani usano plastica per fare il nido. dalle zampe rosse che nidificano sulle coste settentrionali del Cile, vicino al deserto di Atacama, per fare i nidi utilizzano la plastica anziché il classico miscuglio di alghe, piume e guano.

A causa dell’uso molto consistente, la colonia è diventata “la più inquinata del mondo”.

A dirlo è Ana García-Cegarra, professoressa di biologia all’Università di Santo Tomás Antofagasta.

Per i cormorani ciò rappresenta un pericolo mortale.

La García-Cegarra, sulla rivista Marine Pollution Bulletin ha scritto: “Altri studi hanno rilevato che forse l’80 per cento dei nidi in una colonia aveva un contenuto di plastica, ma tutto il 100 per cento dei 151 nidi che abbiamo contato conteneva plastica”.

Il danno è gravissimo. Molti cormorani sono stati trovati morti soffocati per aver ingoiato plastica per via della fame.

Ai piccoli vengono poi trasmesse le tossine presenti nella plastica.

Sacchetti banditi in Cile

Nell’insediamento degli uccelli, i ricercatori hanno trovato borse della spesa di plastica, nylonper la pesca e strisce di sacchi di sabbia usati come frangenti dalle industrie portuali.

Tra i tanti rifiuti ci sono anche parti di sacchetti presenti in Cile nei grandi supermercati.

Questi sacchetti vengono usati dai piccoli commercianti pur essendo stati banditi nel 2018 (fonte: TgCom).