OCEAN ISLE BEACH – Il gelo che sta avvolgendo, in questi giorni, la costa est degli Stati Uniti non risparmia nemmeno gli animali che in molti casi rimangono prigionieri del ghiaccio e delle basse temperature.

E’ il caso di questo coccodrillo rimasto letteralmente imprigionato da un manto di ghiaccio in una palude a Smap park, Ocean Isle Beach, nel North Carolina. I rettili a sangue freddo non possono generare calore corporeo. L’unica cosa che possono fare è regolare questo calore corporeo in un procedimento che viene chiamato “brumation” che li porta in un parziale letargo che permette loro di sopravvivere, senza cibo, per lunghi periodi.

In pratica, e quello documentato dal video YouTube sembra essere il caso, il procedimento “brumation” scatta quando la temperatura esterna non è sufficientemente bassa per cadere in un totale letargo, ma non sufficientemente elevata per poter avere una vita attiva.