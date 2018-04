Tornati a casa il vostro gatto vi viene incontro alzando la coda? Vi sta dando il benvenuto. Quando lo guardare chiude gli occhi? Vuol dire che vi vuole bene. Vi fissa con gli occhi spalancati? Meglio lasciarlo stare. Sono alcuni dei messaggi dei felini studiati dalla comportamentista animale Anneleen Bru che da anni si dedica allo studio dei gatti.

“La maggior parte delle persone sa che le orecchie appiattite significano che un gatto è triste, ma se ci limitiamo a questo e non prendiamo in considerazione, baffi, occhi, mantello e abitudini in bagno, beh, perdiamo il 90% della conversazione”, ha spiegato Bru intervistata dal Guardian.

Per esempio, se il gatto s’infila tra le nostre gambe significa che con voi sta bene, si sente al sicuro, tranquillo. Se gira e alza la coda, mostrando il didietro, significa che vi ritiene amico. Più semplice, ma non troppo, il significato delle fusa: con esse il micio emette un segnale che può andare dal senso di rilassatezza allo stress. Attraverso le fusa, infatti, i mici cuccioli chiedono aiuto alla madre quando stanno male.

Se il gatto dorme in luoghi alti e appartati vuol dire che sta bene dove sta e non vuole essere disturbato, mentre se si nasconde in posti inusuali, quasi per non mostrarsi, potrebbe voler dire che sta male.

Se preme con le zampe sulla vostra pancia o sulle vostre gambe, facendo “la pasta”, significa che sta benissimo e vi vuole bene. Se appiattisce i baffi vuol dire che vuol essere lasciato in pace, infine se vi fissa ad occhi aperti è come se vi insultasse. E se poi fa i bisogni in giro vuol dire che la lettiera non gli piace o è sporca. Uomo avvisato…