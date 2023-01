Due gatti vivono sull’Everest. Gli scienziati: “Una scoperta fenomenale”

Due gatti vivono sull’Everest. I due felini, di razza di Pallas, raccontano gli scienziati che li hanno scoperti, vivono sul fianco meridionale della montagna più alta del mondo.

“È una scoperta fenomenale, la prova che questa specie rara e straordinaria può vivere in cima al mondo, a temperature per l’uomo impossibili e in un habitat fortemente ostile – ha spiegato la dottoressa Tracie Seimon del Zoological Health Program della Wildlife Conservation Society – lo sviluppo futuro delle ricerche ci aiuteranno a determinare esattamente quanti gatti di Pallas vivono sull’Everest. Da lì capiremo come e cosa fare per proteggerli, in modo da poter continuare a vivere la loro esistenza migliore in un luogo unico”..

Il gatto di Pallas

Il gatto di Pallas ha le zampe molto corte e la pelliccia molto più folta e soffice rispetto agli altri felini. Il pelo come ovvio li aiuta a sopportare un freddo notevole. Anche quello della montagna più alta del pianeta Terra.