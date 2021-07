Firenze, appende gatto fuori dal balcone legandolo con la pettorina: denunciato per maltrattamenti animali

Firenze, avrebbe appeso un gatto fuori dal balcone legandolo con la pettorina: denunciato per maltrattamenti animali. L’uomo sarebbe stato denunciato in seguito alla segnalazione di due ragazzi della zona che avrebbero documentato la sua malefatta con delle riprese amatoriali con il telefonino.

Firenze, ragazzo di 26 tortura gatto appendendolo fuori dal balcone con una pettorina

Stando alla ricostruzione de lanazione.it, un ragazzo di 26 anni di Firenze, avrebbe legato un gatto con la pettorina e lo avrebbe scagliato nel vuoto per futili motivi. Ovviamente l’animale sarebbe rimasto traumatizzato in seguito a questo gesto così becero.

Ma l’uomo non l’avrebbe fatta franca perché sarebbe stato incastrato da due ragazzi residenti nella sua stessa zona. Una volta accortosi del fatto, avrebbe filmato il suo insano gesto con i loro telefonini. Poi sarebbe andati a denunciarlo.

Firenze, 26enne denunciato alla polizia per maltrattamenti ad animali

Come conclude lanazione.it, in questa maniera un 26enne sarebbe stato identificato e denunciato dalla polizia per maltrattamento di animali. L’episodio sarebbe accaduto nella giornata di giovedì poco prima delle 20 a Firenze, in un condominio nei pressi del parco delle Cascine.

Nella casa del 26enne, originario della Cina, gli agenti avrebbero trovato sia il gatto che un coniglio, entrambi affidati al servizio veterinario della Asl Toscana Centro.