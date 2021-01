Furetto domestico sopravvive miracolosamente a un ciclo completo di 100 minuti della lavatrice

Un grintoso furetto domestico di due anni è sopravvissuto miracolosamente a un ciclo completo di 100 minuti della lavatrice.

Bandit ha riportato un polmone collassato e gravi ematomi. Quando i padroni Josh Crosse e Jackie Redfern lo hanno trovato, era sul punto di morire e l’hanno immediatamente portato dal veterinario. Il furetto si era appoggiato tra i vestiti da lavare per fare un pisolino ma si è ritrovato in lavatrice per 100 minuti.

Il furetto che è sopravvissuto al ciclo della lavatrice

Il polmone collassato è stato drenato, gli sono stati somministrati antinfiammatori, un trattamento via endovena e ossigeno. Jackie, di Leeds, ha dichiarato: “Le poche ore che abbiamo trascorso a casa in attesa della temuta chiamata dal veterinario non passavano mai.

“Poi abbiamo ricevuto una chiamata e ci hanno detto che Bandit stava rispondendo positivamente alle cure ed è rimasto ricoverato per due giorni. “Il fratello Mikey è stato silenzioso per due giorni, ma non appena Bandit è tornato, si è immediatamente ripreso”. “Ora, prima di avviare la lavatrice la controlliamo anche due o tre volte”. (Fonte: SUN)