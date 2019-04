ROMA – A causa di un alluvione che ha colpito la città di Salem nello Stato americano del Massachusetts, un gatto è rimasto bloccato su un tronco.

Arrivano i Vigili del Fuoco con un gommone: uno dei due a bordo si tuffa in acqua e afferra il micio con l’intento di salvarlo. Quest’ultimo però, come mostra il filmato che segue, non sembra molto intenzionato a voler uscire fuori dall’acqua.

I pompieri sono sul luogo per svolgere un’ispezione alle abitazioni allagate: il vigile ch si avvicina al felino per salvarlo, fatica non poco a tenere a bada il gatto che si tuffa diverse volte in acqua spaventato. Alla fine riesce a salvarlo nonostante la resistenza: il micio viene poi avvolto in una coperta dal collega rimasto sul gommone.

I due pompieri scherzano e ridono anche perché il salvataggio, malgrado i continui tutti in acqua del micio, che a d un certo punto cerca di scappare passando sotto al gommone, è perfettamente riuscito. A giudicare da questo video, chi l’ha detto che i gatti hanno paura dell’acqua?

Fonte: Youtube