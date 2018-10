POYDRAS – Una famiglia scopre di avere un alligatore sullo zerbino di casa. Accade a Poydras in Louisiana nel pomeriggio di venerdì 5 ottobre. La famiglia ha ripreso con un telefonino l’animale ed ha raccontato di essere rimasta bloccata in casa per un po’ di tempo.

Ad intervenire è stato l’ufficio dello sceriffo della contea di St. Martin competente su Poydras. Anche i poliziotti hanno scattato delle foto che raffigurano l’alligatore che blocca completamente l’ingresso. Il dipartimento di polizia ha poi scritto su Facebook: “Non sai mai cosa può comparire sul tuo gradino della port. Un altro giorno di vita di un vice sceriffo in servizio nella contea di St.Martin”.

Dopo che le immagini sono diventate virali, in molti hanno commentato divertiti. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: “Sta solo cercando uno spuntino”. Le immagini sono state condivise domenica sera e sono state condivise già 3000 volte e ripresa anche dal Daily Mail.

Non è noto cosa sia accaduto dopo. Si presume che l’animale se ne sia andato di sua spontanea volontà o che possa essere stato allontanato da quelli che chiamano i cacciatori di alligatori e coccodrilli.

Secondo wlf.louisiana.gov , la popolazione di alligatori selvatici stimata nello Stato equivale a quasi 2 milioni. Il sito web riporta che ci sono anche “oltre 300mila alligatori nelle fattorie di alligatori in Louisiana”.

Lo scorso giugno, un alligatore lungo quasi tre metri era stato visto aggirarsi in un quartiere di una cittadina in Florida, mettendo in serio pericolo i bambini che stanno giocando in strada. Così è stato chiamato un cacciatore di coccodrilli che è riuscito a catturare l’alligatore. Il cacciatore ha legato l’alligatore e lo stava caricando su un furgoncino, quando l’animale, alquanto arrabbiato, lo ha steso con una testata.