Ha un patrimonio di 26 miliardi di euro, ha avuto quattro mogli, ordina ai cortigiani di avvicinarsi in ginocchio e ha nominato generale dell’aviazione Foo Foo, il suo defunto barboncino.

E’ Maha Vajiralongkorn, re della Thailandia e per varie ragioni potrebbe non riscuotere rispetto incondizionato da parte dei 70 milioni di sudditi.

Sul Daily Mail, Jane Fryer elenca i motivi. Per cominciare la tendenza a indossare top corti da teenager, jeans a vita bassa ed esibire vistosi tatuaggi finti.

Poi c’è la vita amorosa caotica: il 68enne è alla quarta moglie, la cui compagnia condivide con la concubina ufficiale, recentemente rientrata nelle sue grazie dopo un breve ma spietato allontanamento.

Va aggiunta la bizzarra ossessione per il suo defunto barboncino Foo Foo, cui faceva indossare l’uniforme della Royal Thai Air Force, inclusi i “guanti per le zampe” e che faceva partecipare alle cene ufficiali.

Maha pretende che i cortigiani striscino in ginocchia verso di lui e una volta ha fatto mangiare a una moglie il cibo della ciotola di Foo Foo mentre era semi-nuda.

Senza dimenticare che ha disconosciuto almeno quattro dei suoi figli, rifiutando di pagare le tasse scolastiche, nonostante il patrimonio di 26 miliardi di euro.

Tutto ciò, scrive Fryer, lo ha reso uno zimbello internazionale: il principe “Bling Bling”, il prepotente playboy. Ma mai in Thailandia.

In Thailandia le leggi di lesa maestà (che offendono la dignità di un monarca regnante) assicurano che la famiglia reale sia tenuta al di sopra delle critiche, per non parlare delle derisioni.

Nella nazione, i regnanti hanno lo status di divinità. Devono essere adorati e idolatrati: dire una parola contro il re, la regina, l’erede o reggente – o perfino i loro animali domestici – comporta 15 anni di prigione.

Fino a oggi. E’ in atto un’ondata di disordini, il settore fondamentale del turismo è stato raso al suolo dal Covid. I thailandesi sono sempre più irritati, stanchi e imbarazzati dal re Maha.

La scorsa settimana la situazione è precipitata.

Maha, che aveva trascorso gran parte dell’anno immerso nello sfarzo, con un vasto entourage (comprese 20 concubine “a tema militare”) in un hotel di lusso in Baviera, in Germania, si era sentito ben accolto in Europa.

Ma il governo tedesco ha deciso che non poteva più ospitarlo in una nazione democratica.