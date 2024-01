Si chiama Papa Legba ed è un simpatico gatto adottato da una famiglia, che pensava di poterlo addomesticare, salvo poi scoprire che il loro pelosetto amava comunque mantenere la sua vita un po’ selvaggia qua e là. Per questo hanno accettato di buon occhio che uscisse a fare le sue passeggiate, per poi tornare a casa. Ciò che li ha sorpresi è che il loro amico a quattro zampe si ripresentasse con addosso dei maglioncini sempre diversi.

“Quando sgattaiola fuori, sembra correre sempre verso la stessa direzione, quasi avesse un posto fisso dove andare – conferma la sua proprietaria, Crystal Robert, a The Dodo, citato dalla rubrica Zampa de La Stampa – torna a casa solo se e quando viene chiamato per nome o quando sente il tintinnio del sacchetto dei dolcetti”. “Non posso credere che siano stati i precedenti proprietari a farglielo indossare – ha confessato la donna – a lui piace essere tenuto in braccio e coccolato ma odia i collari e l’essere spazzolato. Ama il contatto umano ma solo alle sue condizioni. Come hanno fatto, mi domando, a fargli indossare un maglione? Eppure pare piacergli, sembra anche più docile quando lo ha addosso, ma forse è solo imbarazzato“.

La padrona ha capito che c’è un’altra persona o famiglia che si prende cura del suo micio e questo per lei non è un problema, certamente vorrebbe solo conoscerne l’identità. “Ho ristretto il campo a due complessi immobiliari – conferma – sto cercando informazioni. Ho già incontrato cinque famiglie e altre visiterò. Sinora non ho trovato la famiglia dove Papa Legba si reca spesso, ricevendo poi le magliette in dono. Ma sono sicura che ci riuscirò, prima o dopo”.