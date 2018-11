MOSCA – Nella metro di Mosca si aggira una donna con una volpe “appollaiata” sulla spalla. La donna cammina tra la folla ed aspetta l’arrivo del treno in banchina come se niente fosse: qualcuno la riprende e il video finisce in Rete diventando virale. In metro può capitare di trovarsi di fronte a qualsiasi stranezza ma una cosa del genere era difficile da immaginare. A Mosca però, a quanto pare, è possibile: la donna si aggira con la grossa volpe che se ne sta “appollaiata” su una sua spalla. La donna e la volpe aspettano l’arrivo del treno e poi entrano. L’animale viene tenuto grazie ad un guinsaglio, è buonissimo e non affatto spaventato dal luogo in cui si trova.

Foto e video dell’inedita coppia stanno circolando da giorni. In tanti sono rimasti sorpresi e hanno fatto della facile ironia. Altri invece si sono detti preoccupati per l’animale che poteva risultare pericoloso per gli altri passeggeri della metro.

Il sito rt.com ricorda che in Russia le volpi vengono spesso addomesticate. Da queste parti quindi, vedere una persona insieme ad una volpe non è poi così raro. Forse però, nessuno si era spinto fino a portarsela in metro.