CURILI – Nelle isole Curili in Russia, alcuni turisti stanno viaggiando a bordo di una motoslitta.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Dopo essersi accorti della presenza di un orso che sta correndo sulla neve, i turisti decidono di partire al suo inseguimento. L’animale si è appena svegliato dal letargo e inizia a correre. Poi sembra cambiare improvvisamente idea e si rivolta contro la motoslitta che riesce a scappare per un pelo alla presa dell’orso inferocito.

In molti si sono indignati per le immagini riprese dal Daily Mail. Ad essere criticato è il comportamento irrispettoso e irresponsabile dei turisti. L’animale è infatti pacifico e sembra ignorare fino al momento in cui viene provocato, quello che gli sta accadendo intorno.

Danila Dudarev, il ministro della Caccia e delle Foreste, ha spiegato: “Non sono pericolosi, se non vengono provocati. Gli orsi in questa stagione si svegliano e cercano cibo”.