Picchia e frusta un cane sul balcone, ripreso in un video è stato denunciato (foto da video) – Blitz quotidiano

Un video scioccante ha suscitato indignazione sui social, mostrando un uomo che maltrattava violentemente, picchiando e frustando, un cane su un balcone a Casalnuovo, Napoli. Le segnalazioni dei cittadini hanno immediatamente scatenato un’azione rapida da parte dei carabinieri, che hanno collaborato con la polizia municipale e le guardie zoofile per identificare il presunto responsabile, un uomo di 35 anni.

Cane lasciato fuori sul balcone, picchiato e frustato

L’atto di maltrattamento è avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 luglio (qui il video). Il 35enne è stato denunciato per diversi reati, tra cui maltrattamento di animali, mancata iscrizione all’anagrafe canina, detenzione di cane legato e gestione non adeguata degli animali. Inoltre, è stato multato con 900 euro per le sue azioni.

Gli altri casi

Questo caso aggiunge ulteriori riflessioni sulla necessità di proteggere gli animali e punire severamente chi commette atti di crudeltà nei loro confronti. Parallelamente, un altro episodio scioccante a Lanusei, Sardegna, ha mostrato un ragazzino che lanciava un gattino da un ponte, mentre due amici ridevano compiaciuti. Le immagini, originariamente condivise in una chat privata, sono diventate virali, provocando reazioni di indignazione e condanna da parte degli utenti online. Questi eventi evidenziano l’importanza di educare alla sensibilità verso gli animali e di garantire leggi rigorose per prevenire e punire atti di crudeltà animale.