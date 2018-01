ROMA – Un “porto d’armi” per i proprietari di cani feroci. È la proposta avanzata dal candidato del Movimento Cinque Stelle alla presidenza della Regione Lombardia, Dario Violi. “In questi anni abbiamo visto ripetutamente quanti cani feroci hanno aggredito nei parchi bambini con ferite gravi e anche uccidendoli”, ha detto Violi, intervistato da Klaus Davi, conduttore del web talk KlausCondicio.

“Avere un cane comporta delle responsabilità e non tutti sono in grado di gestirli. Per cui se andremo al governo della Regione la nostra proposta, che riguarda solo razze molto aggressive, è che sia istituito una sorta di ‘porto d’armi’, di patentino, un corso di formazione che viene rilasciato prima di dare in mano un cane feroce a una persona”.