MADRID – Una giovane spagnola di 23 anni è stata arrestata dalla Guardia Civil per avere ucciso un gatto mettendolo in lavatrice e avviando il dispositivo.

La ragazza, che lavora come cameriera, ha anche filmato la scena e postato poi il video in rete, dove ha ricevuto moltissime critiche e attacchi. Proprio grazie al filmato la donna è stata denunciata, individuata e arrestata. A portare al fermo è stata infatti una mobilitazione generale sul web, dove una petizione che chiedeva l’arresto della donna ha raccolto in pochi giorni oltre 300mila firme.

La ragazza, di Villarrubia de los Ojos, non molti chilometri a sud di Madrid, si è giustificata dicendo che il gatto avrebbe tentato un approccio sessuale con la sua micia: “Questo è quel che accade quando un gatto si avvicina troppo alla mia gattina”, ha scritto su Instagram pubblicando il video.

Per questo motivo ha messo in lavatrice l’animale, che però è sopravvissuto ad un primo lavaggio. Così la ragazza ha fatto partire la lavatrice una seconda volta, questa volta aggiungendo parecchio detersivo, e uccidendo il povero micio.