Sphynx, gatto alieno ma tutto naturale: eccovi l’unica razza di gatto senza pelo

La razza fu riconosciuta per prima nella associazione felina internazionale TICA che ne ha creato lo standard. Per gli Spynx sono stati catalogati tre tipi di pelle, la pelle Rubber (“gomma”), simile a materiale gommoso e soffice, la pelle Peach (“pesca”), che a contatto tattile è molto simile a una pesca – da qui il nome – e la pelle Wax (“cera”) che al tatto si presenta come cera calda.

In realtà, gli Spynx come li conosciamo oggi possiamo ritrovarli con un programma di allevamento che iniziò nel 1966 in Ontario, Canada, quando una gatta domestica partorì un gattino maschio completamente glabro. Un’altra cucciolata con la mutazione Sphynx fu scoperta a Toronto nel 1978. Oggi, la maggior parte dei gatti Sphynx discende da quei tre gattini glabri trovati a Toronto

Che carattere ha il gatto senza pelo

Sono gatti molto amichevoli e socievoli. Amano la compagnia umana e sono noti per la loro personalità vivace e giocosa. Sono anche molto curiosi e adorano esplorare nuovi ambienti. Come gatti domestici adorabili e divertenti, si adattano facilmente a qualsiasi situazione a contatto con gli umani. La loro personalità unica e il loro aspetto nudo li rendono unici e affascinanti per chiunque desideri averne uno.

Nonostante il suo aspetto “alieno”, lo Sphynx è un gatto estremamente sensibile e affettuoso. È un amante delle coccole e va d’accordo anche con i bambini. Per questo è perfetto in caso di famiglia numerose. Ama giocare, è molto simpatico e per niente riservato anche nei riguardi degli estranei.

Sphynx sono gatti di piccola taglia e hanno un corpo muscoloso e ben proporzionato. La loro testa è a forma di triangolo e hanno grandi orecchie e occhi sporgenti. La loro pelle è spessa e il colore può variare dal rosa al marrone scuro.

Pelle particolare cure particolari

A causa della loro pelle nuda i gatti Sphynx hanno bisogno di cure particolari. È importante che siano protetti dal sole e dal vento e che la loro pelle sia costantemente idratata. Inoltre, è necessario pulirli regolarmente per rimuovere il sebo in eccesso che si accumula sulla loro pelle. Essendo un gatto che consuma una grande quantità di cibo, soprattutto a causa del suo fabbisogno giornaliero necessario per mantenere la temperatura corporea costante, lo Sphynx deve poter dare libero sfogo alla sua tendenza a giocare molto per non ingrassare.. Bisogna però prestare particolare attenzione alla qualità del cibo.