Un labrador, portato via dalla corrente, torna a riva nuotando per cinque ore

Sabato scorso, mentre Marco e la fidanzata Marinella stavano facendo il bagno con il loro cane Ziggy a Pellestrina, una corrente improvvisa li ha separati dal Labrador nero di otto anni. Nonostante i tentativi disperati di Marco di restare vicino al cane, la corrente ha avuto la meglio, portando Ziggy fuori dalla loro vista. Marco ha descritto l’evento sul sito del comitato territoriale “Lido Oro Benon”. In barca, Marco, Marinella e altri cinque, tra cui alcuni bambini, hanno cercato disperatamente Ziggy. Tuttavia, le correnti erano troppo forti. Il gruppo social si è subito mobilitato per aiutare. Per cinque lunghe ore, Ziggy sembrava sparito nel nulla.

Il lieto fine

Finalmente, il tanto atteso messaggio è arrivato: “Il cane è arrivato a San Pietro al pennello 3”. Ziggy era stato trovato da una turista padovana, Ksenia, che lo ha visto arrivare da solo a nuoto. Stanco, ma salvo, Ziggy è stato asciugato, nutrito e ospitato nella camera d’albergo di Ksenia. Grazie al tam tam sui social, Ksenia ha capito che si trattava del cane scomparso. Ziggy era riuscito a nuotare per circa sei chilometri in cinque ore.

Le reazioni

Marco e Marinella hanno ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a ritrovare Ziggy, assicurando che il cane sta bene sia fisicamente che emotivamente. “Per fortuna non è rimasto spaventato dalla disavventura. Anzi lunedì, portandolo a fare una passeggiata qui vicino a casa a Vicenza voleva tuffarsi di nuovo. Grazie davvero a tutti,” ha dichiarato Marco.