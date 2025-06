Donald Trump ha paragonato la guerra tra Russia e Ucraina a due bambini che litigano nel parco e ha detto di aver usato questa analogia nella sua conversazione con Putin. “A volte è meglio lasciarli litigare per un po’”, ha detto nello studio Ovale durante l’incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Trump ha affermato che fermare la guerra si sta rivelando difficile perché c’è “molto rancore” tra i due Paesi e un profondo odio tra Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il tycoon ha quindi aggiunto che non pensa che Russia e Ucraina firmeranno un accordo. E, rispondendo al cancelliere tedesco Merz che chiedeva una maggiore pressione su Mosca, il presidente americano ha spiegato di aver chiesto a Vladimir Putin di non rispondere ai recenti attacchi ucraini avvenuti con i droni.

I giornalisti presenti hanno chiesto al presidente degli Stati Uniti se prenderà in considerazione ulteriori sanzioni contro la Russia. Trump ha replicato: “Quando vedrò il momento in cui non si fermerà, saremo molto duri. Potrebbe essere nei confronti di entrambi i Paesi. Bisogna essere in due per ballare il tango”. Al presidente è stato domandato anche se c’è una scadenza. Trump ha replicato: “È nella mia testa”.