Un uomo di 64 anni, addetto dei “Punti blu”, ovvero le rivendite di servizi autostradali, era stato fermato nel 2023 a Novate Milanese, in provincia di Milano. Gli agenti avevano notato che la targa dell’auto, una Fiat Panda intestata all’ex moglie, era stata modificata con lo scotch. Nello specifico, la lettera “D” era stata modificata in “B”.

Fermato e poi assolto

Una volta fermato, l’uomo è stato indagato per falso materiale ritrovandosi così sotto processo. Accusato di aver modificato la propria targa con il nastro adesivo nero, un grande classico delle trasgressioni stradali per evitare autovelox, multe o pagamenti ai caselli, l’uomo è stato additato fin da subito come uno dei tanti “furbetti” della strada. Alla fine, però, gli è andata decisamente bene e pochi giorni fa il 64enne è stato assolto dal Tribunale di Milano.

Il pubblico ministero aveva chiesto per lui una pena pecuniaria. La difesa, invece, ha argomentato una tesi poi accolta dal presidente della sesta sezione, Paolo Guidi, che ha ritenuto possibile che si sia trattato solo di un brutto scherzo giocato da estranei. L’uomo, alla fine, è stato assolto per mancanza di prove.