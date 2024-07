Gatto ucciso a colpi di fucile a Varese. I residenti: “Colpito da cinque pallini”

Un gatto è stato trovato per strada agonizzante in via Prima Cappella, a Varese. Da quel che si è capito il felino è stato colpito da alcuni pallini da caccia esplosi da un’arma da fuoco, che ne hanno causato la morte. Tutto è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 30 giugno, verso le 17.30, quando alcuni residenti si erano accorti della presenza dell’animale a bordo strada, proprio fuori dal cancello di una villa. A raccontare la storia è il Corriere della Sera.

La rabbia dei residenti

“Abbiamo trovato il gatto in strada, sembrava fosse stato investito. Ma una volta portato in una clinica veterinaria si è invece scoperto, dalle radiografie eseguite, che l’animale era stato colpito, avendo 5 pallini diffusi nel corpicino . Durante la notte il gatto è purtroppo deceduto”, spiega un residente. “Quello che vogliamo mettere in risalto, noi residenti della zona, è che di notte molto spesso da queste parti si sente sparare . Qui ci sono boschi, ma anche grandi parchi e giardini di residenze private”.

Tutto è avvenuto in una zona molto verde, al limite di alcuni boschi e dove, soprattutto in questa stagione, si avvistano numerosi animali selvatici. Resta da capire se il gatto sia stato ucciso per errore durante delle attività di bracconaggio.