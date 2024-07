Gesù disse: “Non sarà quello che entrerà nella vostra bocca a sporcarvi, ma quello che dalla vostra bocca uscirà” – Blitzquotidiano (dalla Cena in Emmaus di Caravaggio)

Gesù disse e sfidò le millenarie prescrizioni alimentari degli ebrei: “Non sarà quello che entrerà nella vostra bocca a sporcarvi, ma piuttosto quello che dalla vostra bocca uscirà”. (Tommaso 14).

Riferisce le parole di Gesù riportate in questo post il Vangelo apocrifo di Tommaso scoperto nel 1948 a Nag Hammadi, in Egitto e considerato credibile da biblisti cattolici autorevoli come John Paul Meier.

GESù NEL VANGELO DI TOMMASO

Non è un testo ricco e articolato come i quattro Vangeli che la Chiesa cattolica riconosce ufficialmente il documento che oggi poossiamo consultare, ma non c’è niente di perverso o diabolico che ne impediscala lettura anche a un fervente religioso.

La frase citata sopra è tratta dal seguente contesto.

Gesù disse loro: «Se digiunerete, commetterete peccato. Se pregherete, sarete condannati. Se farete l’elemosina, offenderete i vostri spiriti. Quando andate in un paese e lo percorrete da un luogo all’altro e gli abitanti vi accolgono, mangiate ciò che vi danno e guarite i malati. Perché non sarà quello che entrerà nella vostra bocca a sporcarvi, ma piuttosto quello che dalla vostra bocca uscirà».

E ancora dal Vangelo di Tommaso (Tommaso 63).

Gesù disse: “Un uomo ricco aveva molto denaro. Disse: «Spenderò il mio denaro per seminare, raccogliere, piantare e riempire i miei granai di frutti, affinché non mi manchi nulla». Era questo che pensava in cuor suo, ma quella notte stessa morì. Chi ha orecchie per intendere, intenda!”.

La Resurrezione nel Vangelo di Tommaso

La Resurrezione nel Vangelo di Tommaso (Tommaso, 22).

Gesù vide dei bambini che prendevano il latte. Disse ai discepoli: «Questi poppanti sono simili a coloro che entreranno nel Regno».

Gli chiesero: «Dunque entreremo nel Regno come bambini?». Gesù rispose: «Quando di due farete uno e renderete l’interno identico all’esterno e l’esterno identico all’interno e l’alto identico al basso, e farete una cosa sola del maschio e della femmina, di modo che il maschio non sia maschio e la femmina non sia femmina, quando farete occhi al posto di un occhio, una mano al posto di una mano, un piede al posto di un piede, un’immagine al posto di un’immagine, allora entrerete [nel Regno]».