Nvidia ha fatto notizia di recente diventando la terza società pubblica statunitense a superare i 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Apple ha raggiunto questo traguardo per prima nel gennaio 2022, seguita da Microsoft nel gennaio 2024. Molti investitori ritengono che Nvidia finirà per superare Microsoft in termini di capitalizzazione di mercato.

Come Nvidia è arrivata qui

Negli ultimi anni Nvidia ha registrato una crescita fenomenale, alimentata principalmente dall’aumento dell’interesse per l’intelligenza artificiale (AI). Tuttavia, non molto tempo fa il sentimento degli investitori era negativo nei confronti di Nvidia. Da novembre 2021 a ottobre 2022, le azioni di Nvidia sono scese di oltre il 66% a causa delle sfide macroeconomiche. I videogiocatori continuavano a utilizzare le vecchie schede grafiche e le aziende non aggiornavano i loro data center.

Ma le cose sono cambiate radicalmente con l’avvento dell’IA generativa all’inizio del 2023. Questa rapida evoluzione della tecnologia dell’IA evidenzia perché iniziare a investire in società come Nvidia e gli investimenti tematici nell’IA potrebbero essere una mossa intelligente per chi cerca di capitalizzare sul futuro della tecnologia.

L’IA generativa è una nuova branca dell’IA in grado di creare contenuti originali come poesie, musica, dipinti digitali e altro ancora. Ha anche applicazioni pratiche come la stesura di e-mail, la generazione di presentazioni e persino la scrittura e il debug di codice. Questa capacità di aumentare la produttività ha reso l’IA generativa estremamente popolare.

Il successo di Nvidia risiede nelle capacità di elaborazione in parallelo delle sue unità di elaborazione grafica (GPU). L’elaborazione in parallelo suddivide le attività di calcolo di grandi dimensioni in parti più piccole, rendendo le attività complesse più facili da gestire. Nvidia aveva già adattato questa tecnologia per le versioni precedenti dell’IA, trovandosi così in una posizione privilegiata per beneficiare del boom dell’IA generativa.

Questi modelli di IA, che hanno trilioni di parametri, richiedono migliaia di GPU per l’addestramento. Ad esempio, l’addestramento del GPT-4 di OpenAI ha richiesto oltre 25.000 processori AI A100 di Nvidia, per un costo di circa 250 milioni di dollari. Considerando la domanda globale da parte di cloud provider, data center e aziende, il potenziale di mercato è enorme.

In che modo la leadership di Nvidia ha contribuito al suo successo?

L’attuale successo di Nvidia è in gran parte dovuto alla visione del CEO Jensen Huang. Nel 2013 ha orientato Nvidia verso l’IA, scommettendo sul suo futuro nonostante all’epoca fosse una tecnologia non ancora sperimentata. Ha riutilizzato la tecnologia di elaborazione parallela, originariamente progettata per i videogiochi, per gestire le attività di IA.

Prima dell’IA generativa, Nvidia vantava già un curriculum di successo. Negli ultimi dieci anni, il suo fatturato è aumentato del 2.260% e l’utile netto dell’11.530%, con un aumento del 27.900% del prezzo delle azioni. Molti ritengono che il meglio debba ancora venire.

La fulminea ascesa di Nvidia porterà presto a uno split azionario 10 per 1, previsto dopo la chiusura del mercato il 6 giugno. Una ricerca condotta dall’analista Jared Woodard di Bank of America suggerisce che le società che dividono le proprie azioni tendono a registrare un aumento del 25% nell’anno successivo, rispetto a un guadagno del 12% per l’S&P 500.

I recenti risultati di Nvidia sono impressionanti. Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2025 (conclusosi il 28 aprile), il fatturato è aumentato del 262% rispetto all’anno precedente, raggiungendo la cifra record di 26 miliardi di dollari, mentre l’utile per azione è salito del 629% a 5,98 dollari. A guidare questi risultati è stato il segmento dei data center, che include i processori AI, con un aumento del fatturato del 427% a 22,6 miliardi di dollari grazie all’elevata domanda di chip AI.

Cosa riserva il futuro a Nvidia e ai suoi investitori?

Recentemente, alcuni investitori hanno messo in dubbio la capacità di tenuta dell’IA, adottando un approccio “attendista”. Questo potrebbe essere un errore costoso. Bloomberg Intelligence stima che il mercato dell’IA generativa potrebbe valere 1,3 trilioni di dollari entro il 2032, mentre Cathie Wood, CEO di Ark Invest, prevede un mercato da 13 trilioni di dollari entro il 2030. La dimensione reale del mercato è incerta, ma è indubbiamente notevole.

Le grandi aziende tecnologiche si stanno dando da fare per sviluppare concorrenti alle GPU di Nvidia, ma con un successo limitato. I notevoli investimenti di Nvidia in ricerca e sviluppo (R&S) – quasi 8,7 miliardi di dollari l’anno scorso, pari al 14% del suo fatturato – mantengono i suoi processori AI all’avanguardia. Con un vantaggio decennale e una spesa di ricerca e sviluppo consistente, la leadership di Nvidia sarà difficile da contrastare.

Una capitalizzazione di mercato di 3.000 miliardi di dollari è un parametro arbitrario. Gli investitori dovrebbero concentrarsi sui risultati operativi e finanziari costantemente stellari di Nvidia per valutarne le prospettive.

Per quanto riguarda la valutazione, l’impennata del prezzo delle azioni di Nvidia ha reso il titolo costoso per alcuni investitori. Il titolo viene scambiato a 72 volte gli utili e a 38 volte le vendite, un valore che alcuni ritengono eccessivo. Tuttavia, considerando la crescita a tre cifre di Nvidia negli ultimi quattro trimestri, il rapporto prezzo/utili/crescita (PEG) è inferiore a 1, il che indica che il titolo potrebbe essere sottovalutato.

Conclusione

L’impressionante percorso di Nvidia verso una capitalizzazione di mercato di 3.000 miliardi di dollari è una testimonianza della sua leadership strategica, della sua tecnologia all’avanguardia e del suo approccio visionario. Poiché l’azienda continua a innovare e a espandere le proprie capacità, gli investitori possono attendersi sviluppi più interessanti e una crescita potenziale in futuro.