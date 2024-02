Influencer, la pacchia è finita. L’arbitro delle questioni televisive e di Internet, cioè l’Agcom – l’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni (sedi a Napoli e Roma, 420 dipendenti, presidente Giacomo Lasorella) – ha voluto vederci chiaro.

Ha frugato nelle nebbie e si è imbattuta in un Far West. Ha scoperto che i consumatori non erano tutelati, che di trasparenza ce n’era pochina.

Di qui l’urgenza e la necessità di fare ordine, di perimetrare la giungla, di stanare i furbetti. Come? Con nuove regole, sanzioni, controlli a tappeto. Insomma, basta recensioni confezionate ad arte. Una stretta vera e propria.

SOCIAL EQUIPARATI AI MEDIA TRADIZIONALI

Prima mossa Agcom: d’ora innanzi i social network saranno equiparati agli editori. Vietato sgarrare. Stop alle pratiche commerciali scorrette. Rispettare le regole sulla trasparenza della pubbblicita’, pena sanzioni fino a 250 mila euro.

C’è un codice di condotta da seguire che definisce le misure da seguire. In primis la tutela dei diritti fondamentali della persona, dei minori. È opportuno che gli influencer conoscano bene il codice di condotta. I “re” dei social, in particolare, sono avvisati.

IN ITALIA CI SONO 350 MILA INFLUENCER

Sono un esercito con un giro d’affari che supera i 300 milioni di euro. Il 90% delle el Paese utilizza gli influencer. Il rapporto di fiducia dei consumatori nei loro confronti “resta alto” anche dopo il caso Ferragni (indagata per non essere stata corretta nella promozione di un pandoro natalizio).

Così ha certificato “Il Sole 24 Ore” che ha affidato alla BVA-DOXA-FLU lo studio per un tempo significativo ( ottobre 2022 – gennaio 2024). Nel 2023 gli influencer hanno generato circa 400 milioni di euro e 20 miliardi nel mondo ( dati condivisi dalla Commissione Europea)

I MAGNIFICI 7

1. KHABY LAME – L’influencer e tiktoker senegalese, naturalizzato italiano, è famoso per i suoi video- reaction muti di genere comico pubblicati su tik-tok. Il 23enne ha 80 milioni di follower.

2. CHIARA FERRAGNI – L’imprenditrice e blogger cremonese, considerata tra le influencer più importanti del mondo, ha messo in piedi un impero a soli 36 anni. Ha cominciato presentando una linea di scarpe. Oggi ha 29,4 milioni di follower.

3. FABRIZIO ROMANO – Il giornalista sportivo napoletano ,30 anni, secondo la rivista Forbes “ è uno dei 30 giovani giornalisti più influenti d’Europa”. Ha 26,3 milioni di follower.

4. GIANLUCA VACCHI – Il bolognese, 56 anni, oggi spopola sul web dedicandosi a varie attività imprenditoriali. È tante cose insieme; è diventato una star dei social con 22,4 milioni di follower.

5. MICHELE MORRONE – L’attore e cantante nato a Bitonto (Bari) è noto (anche) per aver interpretato il ruolo di Massimo Torricelli nel film erotico. Oggi vive a Melegnano (Milano) e conta 15,9 milioni di follower.

6. VALENTINO ROSSI – L’ex pilota motociclistico, 9 titoli mondiali in 4 classi differenti, ha successo pure sul web dove conta 15,9 milioni di follower. Un fenomeno.

7. FEDEZ – Il rapper milanese, 34 anni, marito di Chiara Ferragni, personaggio televisivo, cantante (7 album pubblicati), famiglia originaria di Potenza, ha raggiunto il tetto dei 15 milioni di follower. Recentemente ha perso la battaglia legale contro il Codacons per pubblicità occulta e omofobia. L’Agcom l’ha messo nel mirino.