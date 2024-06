Anche la Ferrari si dà all’elettrico con un modello da mezzo milione di euro

La Ferrari sta per entrare nel mercato delle auto elettriche con un modello che costerà almeno mezzo milione di euro e sarà disponibile a partire dalla seconda metà del 2025.

La Ferrari elettrica sarà prodotta in Italia, a Maranello, in un nuovo stabilimento che avrà la capacità di 20 mila esemplari all’anno. Sarà operativo entro 4 mesi e darà alla Ferrari una linea di assemblaggio aggiuntiva di veicoli e produrrà auto a benzina e ibride, nonché il nuovo veicolo elettrico, oltre a componenti per ibridi e veicoli elettrici. Anche un secondo modello di veicolo elettrico sarebbe in fase di sviluppo

Mentre tutti i costruttori del mercato di massa stanno tagliando i prezzi veicoli elettrici, nota Giulio Piovaccari di Reuters, che ha dato per primo la notizia, la Ferrari “dimostra la sua fiducia che gli automobilisti ultra-ricchi siano pronti” a spendere tutti quei soldi per il privilegio di guidare una macchina elettrica ornata col marchio del cavallino rampante.

Il prezzo, scrive ancora Piovacciari, che non include caratteristiche e tocchi personali che normalmente aggiungono il 15-20%, è ben al di sopra del prezzo medio di vendita di circa 350.000 euro, inclusi gli extra, per una Ferrari nel primo trimestre di quest’anno, e di molti rivali. veicoli elettrici di lusso.

Porsche, ad esempio, ha indicato il prezzo della nuova Taycan elettrica a partire da circa 100.000 euro. La fabbrica – o e-building – è una mossa coraggiosa per l’azienda, scrive ancora Piovacciari, che l’anno scorso ha consegnato meno di 14.000 auto, poiché alla fine consentirà alla capacità di produzione di salire a circa 20.000 esemplari.

Con il SUV Purosangue, lanciato nel 2022, la Ferrari ha dimostrato di poter raggiungere il successo espandendosi oltre le tradizionali auto sportive a due posti e gran turismo.

“C’è una crescente domanda per le Ferrari, e hanno spazio per soddisfarne una parte senza compromettere l’esclusività”, ha detto a Reuters Fabio Caldato, gestore di portafoglio presso AcomeA SGR, che detiene azioni Ferrari. Le liste di attesa per alcuni modelli possono durare fino a due anni.

“La cosa non si ridurrà. Essere in lista d’attesa è di per sé uno status symbol”, ha detto Caldato, notando un aumento di potenziali clienti facoltosi nei mercati emergenti, come l’India e il Medio Oriente. L’amministratore delegato Benedetto Vigna ha dichiarato in aprile agli azionisti della Ferrari che “lo stabilimento all’avanguardia ci garantirà flessibilità e capacità tecnica superiori alle nostre esigenze per gli anni a venire”.

Qualsiasi aumento della produzione sarebbe accompagnato da un aumento dei modelli, poiché la Ferrari si atterrebbe alla sua politica di mantenere la produzione di qualsiasi modello entro un certo limite, indipendentemente dal successo.