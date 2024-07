F1 sbarca a Silverstone: Norris all’attacco di Verstappen, la Ferrari continua gli studi sugli sviluppi

La Formula Uno sbarca in Inghilterra, sulla pista iconica di Silverstone, 12esima gara del Mondiale 2024. Gara di 51 giri in programma domenica 7 luglio ore 16. Tema intrigante: Norris e la McLaren all’attacco di Verstappen. Il team di Stella ha realizzato più punti di tutti negli ultimi 5 Gran Premi. E ora la vetta del Mondiale non è lontana. La battaglia è aperta, il duello si sta facendo incandescente come si è visto domenica scorsa quando Lando e Max in Austria si sono addirittura speronati.

Dilemma Ferrari sugli sviluppi

La Ferrari sta sperimentando un pacchetto di sviluppi introdotto in Spagna. Pacchetto che è sotto esame: è vero che il carico aerodinamico è aumentato ma ,nel contempo, sono comparsi dei sobbalzi alle alte velocità innescati dal fondo. Sia Leclerc che Sainz ne hanno risentito. Gli ingegneri della Rossa hanno lavorato fino a notte fonda a Silverstone per analizzare la grande mole di dati raccolti. Ma il lavoro da fare è ancora tanto.

Il circuito di Silverstone

Il tracciato inglese di Silverstone, inaugurato nel 1947, è lungo 5.891 metri con 18 curve. È il regno di Max Verstappen che qui ,2 anni fa, ha stabilito in gara il record di 1’27”097. Il tracciato è disposto su un altopiano spazzato dai venti e una delle sue principali caratteristiche è la estrema variabilità delle condizioni meteorologiche. Un tempo Silverstone era l’aeroporto militare della RAF. Il record assoluto del circuito e’ di 1’24” 303 stabilito da Hamilton su Mercedes nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2020.

Classifica piloti

1. Verstappen (Red Bull) punti 237; 2. Norris (McLaren) 156; 3. Leclerc (Ferrari) 150; 4. Sainz (Ferrari) 135; 5. Perez (Red Bull) 118; 6. Piastri (McLaren) 112; 7. Russell (Mercedes) 111; 8. Hamilton (Mercedes) 85; 9. Alonso (Aston Martin) 41; 10. Tsunoda (Racing Bulls) 19.