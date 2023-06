La Formula 1 riparte dal Canada (domenica 18, ore 20). Ottava prova della stagione 2023. Riparte dalla pista dedicata a Gilles Villeneuve (1950-1982).

Fu il mitico pilota Ferrari, campione del mondo 1977, cinque stagioni con la Rossa difficili da dimenticare. Aveva sostituito il leggendario Niki Lauda (1949-2019) e conquistò subito il cuore dei tifosi per le qualità velocistiche, la grande abilità nei duelli ravvicinati, la mancanza di timori reverenziali nei confronti degli avversari.

Ancora oggi il suo ricordo è vivissimo. E in Canada il Cavallino si aggrappa ai ricordi, a quella storia a cui il recente trionfo della Hypercar alla 24 Ore di Le Mans ha permesso di aggiungere un “capitolo leggendario “ ( Umberto Zapelloni). E qui viene il bello. Il rischio di passare dal sogno (realizzato) domenica scorsa dell’equipaggio Pier Guidi- Giovinazzi-Cataldo, all’incubo di una F1 che sta accompagnando da inizio stagione Leclerc e Sainz. Una catena di flop e misteri che sta mettendo sotto pressione l’operato di Vasseur.

LA RED BULL SENZA AVVERSARI IN FORMULA 1

Sette vittorie in sette gare. Ben 99 dal 2009 ad oggi. E Verstappen è ad un passo per raggiungere il record di vittorie (41) che appartiene all’indimenticabile Ayrton Senna (1960-1994), tre Mondiali vinti e una raffica di pole position (65). Dunque Mondiale già finito? Diciamo che la Red Bull e il Tulipano l’hanno blindato. In Spagna Max ha offerto una show raggelante: pole, vittoria e giri veloce.

Bisogna farsene una ragione. Conviene a tutte le scuderie pensare alla prossima stagione. La Ferrari può tutt’al più giocarsela con Mercedes e Aston Martin. L’obiettivo al momento è questo e non è facile da centrare con 52 punti da recuperare. Vasseur resta convinto che la Ferrari abbia comunque “un buon potenziale e prima o poi riusciremo a tirarlo fuori, capendo meglio le gomme “. Sarà.

IL CIRCUITO DI MONTREAL

È un circuito cittadino semi-permanente costruito all’interno di un parco, nell’isola di Notre-Dame. Un tracciato di 4.361 metri con 14 curve, con una serie di “S” inframmezzate da tratti rettilinei. Per questo è considerato un tracciato “stop and go”, molto duro per i freni e sotto il profilo del consumo del carburante. In programma 70 giri per una distanza di 305,27 km. Giro record: 1’13”078 ottenuto da Bottas (2019).

CLASSIFICA PILOTI FORMULA 1

Verstappen punti 170, Perez 117, Alonso 99, Hamilton 87, Russel 65, Sainz 58, Leclerc 42, Stroll 35, Ocon 25, Gasly 15, Norris 12.

DIRETTA TV

Iniziò domenica ore 20 su Sky Sport F1(207),Sky Sport 4K (213) e in streaming su Now e SkyGo. Telecronista Carlo Vanzini.