Formula 1, terzo Gp in Australia (domenica 2 aprile, ore 7 italiane). Dopo il Bahrain e l’Arabia Saudita si corre a Melbourne, all’Albert Park.

Occhi puntati sulla Ferrar. Il costruttore Giancarlo Minardi ammette: ”Troppo ottimismo attorno alla Rossa, la Red Bull è superiore ma nessuno si aspettava una Ferrari così lenta. Secondo me Fernando Alonso con la Aston Martin è forse l’unica possibile alternativa alla dittatura Red Bull che ha un vantaggio tecnologico evidente.

Quanto al mio pupillo Alonso dico che Fernando sogna di tornare a vincere una corsa e può darsi che nel corso della annata gli si presenti una occasione “. Occhi puntati anche su Hamilton e la sua Mercedes. L’inglese non vince dal 2021 e dopo 17 stagioni strepitose ( 6 mondiali, 202 GP, 77 pole, 82 successi con le Frecce ).

Il Re Nero è giunto ad un bivio decisivo della carriera dopo aver compiuto 38 anni il 7 gennaio. Dice serafico:”Tutto può succedere”. La Mercedes continua a rincorrere le concorrenti alla ricerca della competitività perduta. Punta molto su George Russel quarto in Arabia proprio davanti a Hamilton. Ma il baronetto non va sottovalutato. Ci mancherebbe.

MEGLIO LECLERC DI SAINZ

I piloti della Ferrari nulla hanno potuto contro i marziani della Red Bull. In Arabia Leclerc è arrivato settimo. Sainz non pervenuto. Ammette Vasseur: ”Il ritmo è inaccettabile“. Quest’anno la Ferrari è partita male. Finora è a quota zero podi. Un anno fa, dopo Bahrain e Arabia Saudita, erano quattro: una vittoria e un secondo posto per Leclerc, un secondo e terzo posto per il compagno Sainz. Ora questi 50 punti di differenza sono più di un campanello d’allarme.

IL CIRCUITO DI MELBOURNE

È lungo 5,303 km. ed ha 16 curve. La gara si sviluppa su 58 giri per un totale di 307,574 km. Il giro record appartiene a Leclerc: 1’17”868. L’anno scorso il pilota della Ferrari è arrivato primo davanti alla Red Bull di Sergio Perez e alla Mercedes di Russell.

FORMULA 1, LA CLASSIFICA PILOTI

Verstappen punti 44, Perez 43, Alonso 30, Sainz e Hamilton 20, Russel 18, Stroll 8, Leclerc 6; Bottas, Gasly, Ocon 4; Magnussen e Albon 1. Seguono 7 piloti a zero punti.

CLASSIFICA COSTRUTTORI FORMULA 1

Red Bull 87, Aston Martin e Mercedes 38, Ferrari 26, Alpine Renault 8, Alfa Romeo 4, Williams e Haas 1. A zero punti McLaren e AlphaTauri.

IN TV

Per il fuso orario (+9 ore) la gara sarà trasmessa in diretta su Sky sport all’alba italiana di domenica (ore 7). In streaming su Now e in differita alle ore 15 su Tv 8.