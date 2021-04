Formula E torna a Roma sabato 10 aprile e domenica 11 per la prima volta come Campionato del Mondo FOTO ANSA

Sabato 10 aprile e domenica 11 aprile sbarca a Roma il Campionato del Mondo ABB FIA Formula E, che vedrà le monoposto elettriche sfrecciare nuovamente nella Capitale per la terza volta dall’esordio del 2018. La nuova edizione del Rome E-Prix è stata presentata oggi dalla Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi, dal CEO di Enel X Francesco Venturini, dal Presidente di Eur SpA Alberto Sasso, dal Presidente di ACI Angelo Sticchi Damiani e dal Presidente e Fondatore di Formula E Alejandro Agag. A Roma si disputeranno il Round 3 e il Round 4 delle gare attualmente previste nella settima stagione del campionato, che è partito il 26 e 27 gennaio scorsi ad Ad Diriyah.

Le due tappe romane si terranno sul nuovo spettacolare circuito cittadino dell’Eur, quest’anno eccezionalmente senza pubblico nel rispetto delle norme anti-COVID 19. Con l’obiettivo di gareggiare in massima sicurezza, Formula E ha adottato un protocollo chiamato “sistema bolla” per garantire la sicurezza non solo di tutto il personale Formula E, dei team e dei piloti, ma anche dei cittadini romani. Il protocollo prevede lo screening di tutti i presenti

attraverso tamponi molecolari e un severo codice di comportamento sul luogo dell’evento.

Virginia Raggi commenta l’evento

Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha dichiarato: “Roma si conferma palcoscenico dei grandi eventi internazionali. La Formula E è uno spettacolo unico, che unisce il fascino e le emozioni della competizione sportiva alle migliori prospettive delle tecnologie sostenibili, come quelle della mobilità elettrica. Nelle monoposto elettriche che

sfrecceranno mostrando al mondo la bellezza dell’Eur, con le sue architetture affascinanti e senza tempo, si uniscono lavoro, ricerca e investimenti in un settore che rappresenta il futuro del pianeta e dell’economia. Per Roma è una vetrina prestigiosa e un’occasione unica di ripartenza, grazie anche alla collaborazione con attività economiche e commerciali della città, che intendiamo rafforzare sempre di più.

Accanto a queste, ci sono le tante ricadute virtuose per la città, come gli interventi di riqualificazione stradale e le numerose iniziative di solidarietà, che rappresentano la grande sensibilità del mondo dello sport in un momento

storico senza precedenti. Roma ha oggi tutte le carte in regola per diventare Capitale mondiale della mobilità green e ha già aperto le sue porte alle aziende e agli investimenti del settore. Abbiamo bisogno di tecnologie rispettose dell’ambiente e con lo sport aiutiamo a portare a tutti questo prezioso messaggio: una nuova mobilità sostenibile è possibile e sta crescendo, anche grazie alla Formula E, a Roma”.

Il commento di Enel

Francesco Venturini, CEO di Enel X, ha aggiunto: “Lo spettacolo della Formula E torna a Roma e, nonostante la mancanza del pubblico sugli spalti, l’energia e il tifo per i piloti non mancherà. Grazie ai caricatori appositamente realizzati da Enel X in qualità di Official Smart Charging Partner del campionato, le monoposto elettriche potranno sfrecciare sul circuito dell’Eur, dimostrando ancora una volta che la mobilità elettrica oltre a essere sostenibile è

anche in grado di regalare forti emozioni. Formula E e il motorsport elettrico per noi è un laboratorio a cielo aperto dove abbiamo la possibilità di mettere a punto le più innovative tecnologie di ricarica che verranno poi adattate e utilizzate per la mobilità elettrica di tutti i giorni, come dimostra la recente apertura a Roma della prima area urbana ultrafast per la ricarica dei veicoli elettrici a Corso Francia”.

Dove vedere la Formula E

A trasmettere le tappe italiane in diretta saranno Italia 1 e Sky Sport 1. Tutti gli spettatori interessati potranno pertanto assistere in diretta al Rome E-Prix e al resto delle gare campionato sul canale in chiaro Italia 1 e su Sky Sport 1. La diretta di sabato comincerà alle ore 15.00 su Italia 1 e alle 15.45 su Sky Sport 1, mentre l’inizio della gara è previsto per le 16.00. La diretta della domenica inizierà alle ore 12.00 su Italia 1 e alle 12.45 su Sky Sport 1, il via alla gara è fissato invece per le ore 13.00.