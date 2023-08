La MotoGP torna in pista domenica 6 agosto, ore 14 (diretta tv). Riparte da Silverstone, dopo una lunga sosta, con il GP di Gran Bretagna, nona prova (su 20) del 2023.

La stagione del Motomondiale è prossima al giro di boa (20 agosto, GP d’Austria) ma ha già ipotecato il vincitore: è Francesco Bagnaia, 25 anni, in testa al Campionato con 4 vittorie e i successi nelle Sprint Race.

Parere unanime: soltanto lui lo può perdere; il ducatista torinese ha già un rassicurante vantaggio sui due più immediati inseguitori (Martin e Bezzecchi) al punto che le scuderie stanno già preparando il Motomondiale 2024.

Ad esempio la Yamaha proprio nei giorni scorsi ha annunciato l’ingaggio di Alex Rins, 27 anni, spagnolo di Barcellona, un veterano delle piste (191 GP disputati, 18 vinti, 58 podi).

Il suo passaggio dalla Honda alla Yamaha sta incendiando il mercato piloti . Rins dividerà il box con Quartararo; Franco Morbidelli a fine anno gli lascerà il posto.

MOTOMERCATO IN FIBRILLAZIONE

Solo 4 team stanno fermi (pare). E cioè Ducati factory, Ktm factory, Aprilia factory e il team della Malesia, il team RNF Racing. La Honda per rimpiazzare Rins punta su Johann Zarco; trattativa non facile, il pilota francese si trova bene in casa Ducati.

Morbidelli potrebbe accasarsi nel team Gresini che corteggia il milanese Tony Arbolino, 23 anni, pilota che vuole a tutti i costi la MotoGP. E proprio a Silverstone si gioca il titolo iridato di Moto2 con Pedro Acosta.

Discorsi apertissimi per quanto riguarda l’Honda Repsol Team: alla fine Marc Marquez resterà; probabile invece che faccia le valige Joan Mir (ingaggio faraonico). Incerto il futuro di Nakagami (contratto in scadenza).

Voci dai box, clamorose: dopo 4 anni giù dalle moto Andrea Iannone (compagno della cantante Elodie) è pronto a tornare. E dice:” Ho sbagliato ad andare via dalla Ducati ma in Ducati ho lasciato il cuore”. Previsione: Iannone tornerà e correrà il Mondiale Superbike su una Ducati del Team GoEleven. A novembre gli sarà restituita la licenza.

UNA PISTA LUNGA QUASI 6 KM

Esattamente 5.900 metri con 18 curve e un rettilineo di 770 metri. Previsti 20 giri (118 km). Pista molto tecnica. Tre le staccate chiave. Valentino Rossi detiene il record di vittorie (8). Hanno lasciato il segno nello storico circuito anche altri campioni italiani come Luca Cadalora, Loris Capirossi, Max Biaggi.

MOTOGP IN DIRETTA TV, ORE 14

Su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (canale 201). In streaming su Sky Go e Now tv. In chiaro su TV 8. Telecronista Guido Meda, commento tecnico di MauroSarchini, ex pilota.