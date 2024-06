MotoGP al Mugello: Bagnaia super ma il campione Ducati partirà 3 posti indietro

La MotoGP torna in Italia. Domenica si corre al Mugello il GP Italia (ore 14). Il tema è il solito: le Ducati contro tutti. Il Mugello è casa Bagnaia ma per Pecco la partita e già in salita. Primo nelle prove del venerdì, ha subito una penalità di 3 posizioni nella griglia del GP. Ha ostacolato Alex Marquez. Questa penalizzazione rovina un po’ tutto. Comunque Bagnaia ha mandato un messaggio agli avversari: questa è casa mia e io voglio continuare a comandare.

NEL SALOTTO DELLA DUCATI – È atteso un bagno di folla. Alla curva del Correntaio sono stati aggiunti ulteriori posti dedicati al popolo delle Rosse. Dal Rosso Ducati di Pecco e Bastianini al giallo della Ducati VR46 che identifica le tribune e i settori di Prato occupati dai fans di Bezzecchi e di Di Gianantonio.

LA PISTA CHE LAUREA GLI ASSI – Il circuito del Mugello (lungo 5,25 km. Con 15 curve), è un circuito unico al mondo per caratteristiche e scenario naturale. È l’università delle 2 ruote: curve senza respiro e velocità record. In sintesi: solo i campioni riescono ad imporsi. È la palestra della Ferrari; dal 1988 l’impianto toscano è di proprietà della Rossa. Il Mugello ospita test e celebrazioni. Votato alle moto, ha nelle 4 ruote il suo cuore. Da 36 anni è di proprietà del Cavallino, un teatro perfetto per le monoposto di Maranello.

Negli anni è stato anche utilizzato per festeggiare i mondiali vinti dalle Rosse. Ritoccato nel tempo, la pista è diventata una delle più suggestive, moderne e sicure del panorama internazionale. Circuito tortuoso e molto stretto capace di esaltare le peculiarità sia della F1 che della MotoGP. Curiosità: il record della pista fatto segnare da Pecco Bagnaia è di 1’44”855 contro 1’15”144 di Hamilton che ha staccato questo tempo durante le qualifiche del 2020.

LE ROSSE IN AZZURRO SIMBOLO DEL MADE IN ITALY – La Ducati correrà al Mugello vestita di azzurro. Con questa livrea la Ducati si conferma una eccellenza nazionale. Occhi puntati su Bagnaia che è attorniato da avversari fortissimi: Martin in vetta alla classifica, Marquez è rinato, Acosta pare un predestinato e l’’italianissima Aprilia non è lontana dalla vetta.

DOVE IN TV – La prova MotoGP sarà trasmessa in diretta da Sky Sport (ore14, 23 giri totale km. gara 120,64) e Now in Streaming. In chiaro su TV8. Telecronista Guido Meda insieme a Mauro Sanchini.