MotoGP, GP d’Italia al Mugello (domenica 11, ore 14) duello tutto italiano: Bagnaia-Bezzecchi, gli allievi di Valentino Rossi, rientra Enea Bastianini.

Dopo tre settimane di sosta , la MotoGP riprende il suo cammino Mondiale. Sesta tappa (su 20). Con una gradevole novità per il Circus e lo spettacolo: la Ducati schiera la sua coppia di piloti titolari. Cioè Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini. Pecco è leader della classifica piloti, Enea ha smaltito i suoi guai fisici ed è pronto al rientro desideroso di dimostrare di meritare un posto nel team ufficiale conquistato grazie ad un fantastico 2022.

DALLO SHOW DI MILANO AL MITICO CIRCUITO FIORENTINO

Tredici piloti MotoGP prima di spostarsi nell’autodromo toscano (di proprietà della Ferrari dal 1998) si sono dati appuntamento all’Arco della Pace di Milano, uno degli spazi più belli e romantici della città, per promuovere la moto, il suo fascino, la sua leggenda.

Ne è uscito uno show ripreso da Radio Deejay. I piloti, incalzati da Guido Meda (telecronista Sky Sport) e da Linus, si sono abbandonati a battute e Amarcord, guadagnando gli applausi e l’abbraccio dei tifosi (e non solo). Esperimento riuscito, il primo della storia del motociclismo. Da rifare. Ora sotto col Mugello,pista amica dei ducatisti

BUONE SENSAZIONI AZZURRE

Ducati e Aprilia non nascondono di avvertire buone sensazioni, “good feeling”, come si dice nei box. L’ultimo GP in Francia (14 maggio 2023) ha incoronato Bezzecchi, l’allievo più talentuoso di Valentino Rossi ; primo davanti a Bagnaia, secondo successo stagionale, un solo punto da Pecco. A Le Mans (278.806 spettatori in tre giorni) è iniziato un nuovo duello tutto italiano. Tutto rosso Ducati. E tre rosse ai primi tre posti nella classifica piloti. Ducati e Aprilia occupano quattro dei cinque primi posti.

IL CIRCUITO NELLA CAMPAGNA TOSCANA

Lo storico circuito toscano si trova nel comune di Scarperia e San Piero in provincia di Firenze. È un tracciato di 5,2 km. con 9 curve a destra 6 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 1141 metri. Previsti 23 giri. Secondo i tecnici della Brembo, fornitrice degli impianti frenanti di tutti i piloti della Moto GP, il circuito del Mugello è un tracciato altamente impegnativo per i freni, con 3 delle 15 curve che sono state classificate come molto impegnative.

MOTOGP CLASSIFICA PILOTI

Classifica al netto dei punti della Sprint Race del sabato (30 minuti, 11 giri,100 km, 8 punti al vincitore, 7 al secondo, 6 al terzo). Sostituisce di fatto l qualifiche a giro secco. Ecco la classifica dopo Le Mans.

Bagnaia punti 94, Bezzecchi 93, Binder 81, Martin 80, Zarco 66, Marini 54, Vinales e Quartararo e Rins 49, A. Espargaro 42, Morbidelli 40.

MOTOGP CLASSIFICA COSTRUTTORI

Ducati 174, KTM 103, Aprilia 80, Honda 73, Yamaha 58.

DIRETTA TV

Diretta Sky Sport 1 (201) ,Sky Sport Moto GP(208) e TV8. In streaming su Sky Go e su NOW.