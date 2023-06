MotoGP in Germania (domenica 18,ore 14, diretta tv), Bagnaia, leader del Motomondiale, nel regno di Marquez

MotoGP nel regno di Marquez. E Pecco Bagnaia, leader del Motomondiale tenta la fuga.

Il GP di Gernania (domenica 18, ore 14) non è comunque solo la sfida tra il pilota della Honda (che in Sassonia vince dal 2010) e il pilota della Ducati reduce dal trionfo del Mugello; anche se questa sfida resta il clou dei questa tappa n.7 (di 20).

Di più: potrebbe anche sottoscrivere in misura pressoché definitiva un dominio Ducati al momento insuperabile.

Ma la pista tedesca dello Sachsenring (3.670 metri, 30 giri ) è chiamata a dare molte altre risposte; la più attesa riguarda il talentuoso Bezzeccchi, scivolato a -21 dopo l’ottavo posto al Mugello. Atteso ad una conferma Jorge Martin, secondo nel GP d’Italia (e terzo nella generale), in sella ad una Ducati Pramac che sta regalando parecchie soddisfazioni a lui e Zarco.

Osservati speciali Luca Marini ed Enea Bastianini, quest’ultimo tornato in pista dopo 70 giorni senza gare. E un occhio indagatore è tutto per Vinales (Aprilia), deludente in terra toscana, sempre nelle retrovie e un 12esimo posto conclusivo che tradisce le sue enormi potenzialità.

LA PISTA PIÙ CORTA DEL MOTOGP MONDIALE

II circuito del Sachsering è il tracciato più corto del Mondiale ma allo stesso tempo è uno dei più affascinanti della MotoGP. Punto chiave è la curva 11 – la cosiddetta Waterfall – una curva a destra in discesa da oltre 200 km/h da affrontare in piega doo ben 6 curve a sinistra. È il punto più temuto dai piloti, teatro di cadute, perché il fianco della gomma è raffreddato e perde aderenza. Sono attesi oltre 200 mila spettatori, molti dal capoluogo Dresda. Il tracciato è antiorario, non molto veloce stretto e tortuoso. Qui Marquez nel 2017 ha fatto il giro record: 1’21”228.

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

Bagnaia punti 131, Bezzecchi 110, Martin 107, Binder 92, Zarco 72, Miller 62, Quartararo e A. Espargaro 54, Vinales 53, Rins 47, Morbidelli 46.

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Ducati 211, KTM 118, Aprilia 92, Honda 79, Yamaha 64.

DIRETTA TV

Il GP di Germania sarà trasmesso in diretta SKY e NOW, in differita su TV8. Telecronista Guido Meda insieme a Mauro Sanchini.