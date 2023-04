MotoGP, terza tappa del Mondiale (domenica 16, ore 21). Si disputa il GP delle Americhe all’autodromo di Austin. Rispetto all’Argentina (2 aprile) tornano Miguel Oliveira (Aprlia RNF) e Joan Mir (Honda).

Salteranno la gara perché non hanno completato il recupero tre piloti nell’occhio del ciclone (seppur con sfumature diverse): Enea Bastianini (Ducati), Marc Marquez (Honda) e Pol Espargaro (Gas Gas). Saranno sostituiti rispettivamente da Michele Pirro, Stefan Bradl e Jonas Folger.

OCCHI PUNTATI SU MARCO BEZZECCHI

L’allievo di Valentino Rossi, la grande promessa della Accademia VR46 di Tavullia, due settimane fa ha vinto in Argentina, sempre in testa (25 giri, velocità massima 343,6 km/h) con una Ducati semplicemente perfetta. Altre due Ducati sul podio per un tris fantastico: la Rossa di Pecco Bagnaia e la Rossa Pramac di Zarco.

I tre ducatisti si sono messi alle spalle A. Marquez (Ducati Gresini) e Vinales (Aprilia). Al debutto in Portogallo (26 marzo) il romagnolo aveva impressionato conquistando il podio con Bagnaia (1) e Vinales (2).

AL RANCH DI TAVULLIA , SCUOLA VALENTINO

Marco Bezzecchi si allena da anni con Valentino Rossi nel suo feudo a Tavullia. Dopo l’exploit dei primi 2 GP tutti concordano che Marco Bezzecchi, dopo la sua prima vittoria (sua e della Ducati VR46) ha la personalità giusta per giocarsela.

Ha detto Uncini Franco, il campione del mondo 1982 con la Suzuki:” Quello che mi ha sorpreso di Marco Bezzecchi è il modo impeccabile con cui ha condotto la gara. A me Marco piace tantissimo per il ragazzo che è, uno che non si esalta facilmente, pacato, quando parla dice cose importanti.

Lo avevo visto crescere negli ultimi anni, sapevo che è brillante, ma una gara con un passo così, praticamente perfetto, mi ha sorpreso. Per questo dico che quest’anno si può giocare per qualcosa di importante. Anche se per me il favorito resta sempre Bagnaia. Comunque ben venga una lotta tra loro due, sarebbe bellissimo per l’Italia “.

CLASSIFICA PILOTI DOPO 2 MOTOGP

Bezzecchi punti 50, Bagnaia 41, Zarco 35, A. Marquez 33, Vinales 32, Miller 25, Martin 22, Binder 22, Morbidelli 21, Quartararo 18, Rins 13, A. Espargaro 12, A. Fernandez 8, Nakagami 7, M. Marquez 7, Di Gianantonio 6, Mir 5, Oliveira 3,R. Fernandez 2.

CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP

Ducati punti 71, KTM 38, Aprilia 32, Yamaha 27, Honda 20.