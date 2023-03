MotoGP, partito sabato in Portogallo il Mondiale 2023 sarà una galoppata di 21 GP, 9 mesi di emozioni; dal 26 marzo al 26 novembre.

Debutto con la due giorni sulla pista di Portimao: sabato pomeriggio le Sprint Race (qualifiche al mattino) e domenica 26 il GP del Portogallo (ore 15). Tema centrale: Ducati contro tutti. Spettacolo assicurato. Quattro i campioni sotto i riflettori : Pecco Bagnaia e Enea Bastianini , la nuova, talentuosa, coppia Ducati; Quartararo, l’iridato 2021 della Yamaha e il nuovo Marquez, l’eterno Re Marc, tornato competitivo dopo quattro interventi chirurgici e un incubo durato tre anni.

Lo spagnolo della Honda, 6 volte campione del mondo MotoGP, ammette di “avere buone sensazioni”. Oltre al poker d’assi suscitano molta curiosità i piloti della Ducati VR46 (Luca Marini e Marco Bezzecchi), il tandem Franco-spagnolo della Ducati Pramac (Johann Zarco e Jorge Martin), gli spagnoli della Aprilia: Alex Espargaro e Maverick Vinales , piloti esperti (vincitori di un Mondiale). Senza dimenticare le mine vagati come Morbidelli (Yamaha), Joan Mir (Honda), il sudafricano Brad Binder (Ktm), il portoghese Miguel Oliveira (Aprilia Rnf).

APRILIA VUOLE LASCIARE UN SEGNO

Le risorse ci sono. I piloti anche. La coppia Espargaro-Vinales garantisce esperienza e combattività. Hanno all’attivo un numero notevole di GP: 301 Aleix Espargaro,207 Maverick Vinales. Tanta roba. Dice Massimo Rivola numero uno di Aprilia:” Si, vogliamo fare meglio del 2022.

La nostra crescita è innegabile, tanto quanto la rapidità con cui siamo migliorati. E poi si aggiungerà l’impegno con il team satellite: avremo molte più informazioni a disposizione, sarà anche un banco di prova importante per la nostra capacità organizzativa. Ci siamo preparati bene, abbiamo una motivazione altissima “.

Occhi puntati in particolare su Espargaro che è un pilota forte, sa dove e come deve spingere e ottenere il massimo dalla sua RS-GP e sa anche che il 2023 sarà il suo anno da dentro o fuori. Probabilmente lo vedremo fra i top di ogni gara. Quanto a Vinales, dopo un inserimento faticoso nel nuovo team, ha saputo reagire ed oggi ricopre il ruolo di protagonista. Si annuncia un duello tutto italiano tra Aprilia e Ducati.

MOTOGP IN DIRETTA TV

In diretta su Sky si vedranno sia la Sprint Race che il GP, in streaming su Now. Sul canale digitale terrestre Tv 8 andranno in onda sia le qualifiche del sabato che il GP della domenica però in differita.