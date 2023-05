MotoGP, quinto appuntamento della stagione 2023 ( domenica 14 maggio ore 14 ). I piloti della Classe Regina scendono in pista sullo storico tracciato di Le Mans. Francesco Bagnaia ( Ducati), approda in Francia con un vantaggio di 22 punti su Marco Bezzecchi (VR 46 ) dopo la vittoria conquistata sul circuito di Jerez. Il campione del Mondo in carica sarà affiancato da un compagno inedito, il ternano Danilo Petrucci 32 anni che ha debuttato in Moto GP nel 2012. In Ducati Pramac ha vinto 2 gare ( Italia 2019, Francia 2020 ). Dopo il 2021 alla KTM ha lasciato la Moto GP per correre la Dakar 2022. Dice raggiante:” Ritrovo la Ducati sulla mia pista, per favore non svegliatemi. Solo io potevo dire si a questa chiamata “. A Le Mans Petrucci ha buoni ricordi. Ricorda:” Ci ho fatto tre podi di fila e col secondo posto del 2018 mi sono guadagnato la Ducati ufficiale. Confesso questa chiamata è stata un fulmine a ciel sereno. Mai avrei immaginato che potesse succedere. Non capita spesso che ti chiamino per salire sulla moto campione del Mondo e correre su una pista speciale. Lo so, comunque non sarà una gara facile”. ANCORA INFORTUNATO ENEA BASTIANINI Danilo Petrucci è stato chiamato a sostituire l’ancora infortunato Enea Bastianini. A Le Mans è previsto il rientro dì Marquez dopo aver saltato le ultime tre gare in seguito alla caduta nella gara inaugurale di Portimao e la successiva operazione per sistemare la frattura del primo metacarpo della mano destra. In pista anche il collaudatore della Aprilia Lorenzo Salvadori che prende il posto dell’infortunato Miguel Oliveira fermato da una frattura all’omero a causa dell’incidente con Fabio Quartararo avvenuto in Spagna. Occhi puntati anche sulle KTM di. Brad Binder e Jack Miller dopo lo splendido risultato conseguito a Jerez. CLASSIFICA PILOTI Bagnaia punti 87, Bezzecchi 65, Binder 62, Miller 49, Vinales 48, Marini 48, Martin 48, Rins 47, Zarco 46, A. Marquez 41, Quartararo 40, Morbidelli 34, A. Espargaro 29, Oliveira 21, Di Giannantonio e Fernandez 17, Nakagami 14, Pedrosa 13, M. Marquez 7, Mir 5. DOVE VEDERE IN TV La gara di Le Mans sarà su Sky e NOW. In chiaro su TV8.