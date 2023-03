Primo MotoGP dell’anno e puntuale vittoria di Pecco Bagnaia, in testa dall’inizio alla fine con una perfetta una Ducati. Spettacolo puro.

Dominio delle moto italiane. Sul podio anche l’Aprilia di Vinalles e la Ducati Desmodieci del romagnolo Marco Bezzecchi. Quarto Zarco. che ha preceduto la Ktm di Miller. Sesto Alex Marquez. A seguire: A. Espargaro, B.Binder, Martin, Quartararo. Gara conclusa da 14 piloti.

GRIGLIA DI PARTENZA

Re Marquez e Pecco Bagnaia davanti a tutti. Lo spagnolo ha rubato la pole sfruttando la scia di Bagnaia. Pecco ha vinto (sabato 25 marzo) la prima gara sprint della storia. Mancano all’appello, causa incidente, due piloti molto attesi: Enea Bastianini (Ducati) e Pol Espargaro (Spa-Ktm GasGas).

Enea è caduto sabato e si è procurato la frattura della scapola nella pericolosa Sprint, gara duramente criticata da Fabio Quartararo (“No, non mi piace per niente: primi giri folli e troppi contatti”). Espargaro jr. è caduto venerdi in FP2, si è procurato varie fratture (mandibola, vertebra dorsale, trauma polmonare); sarà out almeno due mesi.

Bastianini invece potrebbe già rientrare ad Austin (16 aprile). Completa la prima fila Martin (Ducati Pramac). In seconda fila due Aprilia (Oliveira e Vinales) ai lati di Miller (Ktm). In terza i piloti Ducati VR46: Bezzecchi e Marini . Quarta fila con Quartararo (Yamaha), A.Espargaro (Aprilia), A. Marquez (Ducati Gresini).

Ultime tre file: Mir (Honda), B. Binder (Ktm), Rins (Honda Lcr), Morbidelli (Yamaha), Nakagami (Honda Lcr), A. Fernandez (Ktm GasGas). Chudono: R. Fernandez (Aprilia Rnf) e Di Giannantonio (Ducati Gresini). In programma 25 giri su un tracciato di 4.592 metri.

PECCO BAGNAIA CONTRO GLI SPAGNOLI

Partenza con i brividi. Brutta caduta di Marc Marquez,travolto Oliveira. Fuori entrambi. Comandano Bagnaia e Vinales, tallonati da Bezzecchi e Miller a 13 giri dalla fine. Si fa minaccioso Re Marquez (quarto a 9 giri dal termine). Quartararo non ingrana (decimo, dietro a Espargaro). Ultimi 5 giri, battaglia furiosa. Cade Martin. B.Binder duella con Marquez. Cade anche Luca Marini e poi Fernandez. Resiste Bagnaia davanti a E va a vincere davanti a Vinales, terzo l’ottimo Bezzecchi. Tre moto italiane sul podio. Ducati e Aprilia spettacolari.

MOTOGP, PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il Circus della MotoGP si trasferisce in Argentina. Domenica 2 aprile si corre il GP sudamericano.