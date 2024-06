GP Spagna, Max Verstappen vince sul velluto. Settimo trionfo stagionale per il campione del mondo della Red Bull. Secondo Norris davanti alle Mercedes di Hamilton e Russell. Dietro le Ferrari: Leclerc quinto, Sainz sesto.

Gara perfetta per il tulipano. Al via il campione del mondo ha bruciato Norris ma è stato a sua volta passato da un brillante Russell, poi dopo poche curve il fuoriclasse olandese ha ripreso di prepotenza la prima posizione e non l’ha più mollata, se non durante i pit-stop peraltro completati alla perfezione dal suo team.

Sul podio con Verstappen e Norris è ricomparso Hamilton che ha sfruttato meglio del compagno Russell la ritrovata solidità della Mercedes. Ferrari quinta e sesta però senza dare segnali di particolare brillantezza. A punti anche Piastri, Gasly, Perez e Ocon.

CLASSIFICA PILOTI

Verstappen punti 219, Norris 150, Leclerc 148, Sainz 116, Perez 87, Russell 81, Hamilton 70, Alonso 41, Tsunoda 19, Stroll 17, Ricciardo 9, Bearman ( Ferrari) 6, Hulkenberg 6, Gasly 5, Ocon 3, Albon 2, Magnussen 1.

DECIMA TAPPA DEL MONDIALE

Il Gp Spagna è stato il decimo appuntamento della stagione 2024 del Mondiale di F1. Ne restano 14 in calendario. L’ultima gara si disputerà ad Abu Dhabi l’8 dicembre ,sette giorni dopo il Gp del Qatar. Dopo Barcellona, il Circus resta in Europa fino a metà settembre per disputare i GP di Austria (30 giugno), Gran Bretagna a Silverstone (7 luglio), Ungheria (21 luglio), Belgio (28 luglio), Olanda (25 agosto), Italia (1 settembre a Monza), Azerbaigian a Baku, sul Mar Caspio (15 settembre).

Poi Singapore (22 settembre), Austin negli Stati Uniti (20 ottobre), Messico (27 ottobre), Brasile (3 novembre), Las Vegas (23 novembre). Quindi il gran finale con la doppietta negli Emirati Arabi e sul Golfo Persico, nella cosmopolita Doha.

GRIGLIA DI PARTENZA

Lando Norris ha fatto il Verstappen e con un giro praticamente perfetto ha soffiato la Pole al suo amico Max in un Gran premio come quello di Spagna dove 24 delle 33 gare corse fin qui sono state vinte da chi partiva davanti. Stavolta il Tulipano ha smentito la regola. Lando e Max sono divisi da 20 millesimi, gli altri sono a 3 decimi con la sorpresa di una Mercedes protagonista come in Canada.

Delusione Ferrari, scivolata in terza fila. Non solo: davanti a Leclerc e Sainz, vicinissimi nelle prestazioni, ci sono la McLaren di Norris, la Red Bull di Verstappen e le due Mercedes di Hamilton e di Russell. Dunque almeno in assetto da qualifica, “ la Rossa è la quarta forza del campionato “ (copyright Leo Turrini). Un quadro non esattamente quanto ci si poteva immaginare meno di un mese fa, dopo la storica vittoria di Leclerc a Montecarlo.

Ricapitolando: prima fila con Norris e Verstappen, seconda con le Mercedes di Hamilton e Russell, terza fila con le Ferrari di Leclerc e Sainz, quarta fila con le Alphine-Renault di Gasly e Ocon. In quinta fila Piastri e Alonso, in sesta Perez e Bottas. Ultime 4 file: Hulkenberg ( 13), Stroll (14), Zhou (15), Magnussen (16), Tsunoda (17), Ricciardo (18), Albon (19), Sargeant (20). Programmati 66 giri per un totale di 307.236 km su un tracciato di 4,66 km con 16 curve.

FLAVIO BRIATORE GIÀ AI BOX DELL’ALPINE E A PUNTI

Il manager piemontese Flavio Briatore, 74 anni, nuovo super consulente del team francese, si è presentato ai box dell’Alpine, e la sua presenza ha coinciso con la migliore qualifica della stagione ottenuta fin qui dalla AlpIine.

Ha soprattutto brillato il francese Pierre Gasly, settimo; ma anche il connazionale Esteban Ocon ha fatto bene, con il nono posto, diventato ottavo al via per la retrocessione di Perez.

Un inizio decisamente fortunato per l’ex capo della Renault F1, il manager che ha scoperto Schumacher e Alonso con i quali ha vinto 4 mondiali. Entrambe le Alpine sono andate a punti