Valentino Rossi resta nel mondo dei motori ma passa dalle moto alle auto. Infatti l’ex campione della MotoGp ha deciso di ripartire dal GT World Challenge al volante dell’Audi R8 LMS del team WRT. Gareggerà sia nella Coppa Endurance sia nella Coppa Sprint.

Le dichiarazioni di Valentino Rossi, nuovo pilota dell’Audi R8 LMS del team WRT

“Sono felice di unirmi al team WRT per il GT World Challenge Europe. Tutti sanno che sono sempre stato un grande appassionato di corse automobilistiche e che sono sempre stato interessato a gareggiare con le macchine, al termine della mia carriera in MotoGP. Ora sono completamente a disposizione per dedicarmi a un programma di corse automobilistiche di alto livello, con il giusto approccio professionale. Il team WRT è la soluzione perfetta, è quello che stavo cercando, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura nel GTWCE con questa squadra”.

Il comunicato della nuova scuderia di Valentino Rossi

“Il team WRT è lieto di annunciare che Valentino Rossi si unirà alla sua line-up per il GT World Challenge Europe nella stagione 2022. Il nove volte campione del mondo di moto inizierà la sua carriera sulle quatto ruote con la squadra belga, campione in carica del GTWCE. Rossi correrà sia nella Coppa Endurance sia nella Coppa Sprint, a bordo di un’Audi R8 LMS con il numero 46. Al suo fianco ci saranno altri piloti Audi Sport, che saranno comunicati in un secondo momento. Questo annuncio fa seguito ai test svolti da Valentino con il WRT a Valencia lo scorso dicembre”.