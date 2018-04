ROMA – Avicii, il famoso dj trovato morto oggi a Muscat, in Oman, solo nel 2016 aveva deciso di ritirarsi dai live. Il 28enne diede l’annuncio tramite una lettera apparsa sul suo sito web ed attraverso i suoi canali social.

“Ciao mondo, grazie per avermi permesso di raggiungere così tanti sogni – scrisse Avicii – Sarò grato per sempre per aver potuto vivere e ottenere tutto ciò che ho grazie all’aiuto del team intorno a me e dei miei fan. Grazie a tutti i miei seguaci nel music business per aver iniziato un nuovo movimento che ha travolto il mondo, e sono stato fortunato a starci nel mezzo. Grazie ai miei partner in questi anni che hanno creduto in quello che ho creato e hanno voluto far crescere il mio lavoro fino a raggiungere una vera presenza globale”.

“La mia strada è stata ricca di successo ma ci sono stati anche i singhiozzi. Sono diventato adulto mentre crescevo come artista, sono arrivato a conoscermi meglio e ho capito che c’è molto che voglio fare nella mia vita. Ho molti interessi in campi differenti ma pochissimo tempo per esplorarli bene. Le mie scelte e la mia carriera non sono mai state guidate dalle cose materiali, anche se sono grato a tutti per le opportunità e gli agi che il successo mi ha permesso. So che sono fortunato a viaggiare per il mondo e a suonare, ma ho pochissimo tempo per me, la vita da artista mi lascia troppo poco tempo per la vita reale”.

Un addio che lasciò sbigottiti i fan, anche se alla fine della lettera Avicii lasciava intendere che poteva ritornare: “Una parte di me non potrà mai dire mai. Potrei tornare, ma non subito”.

Avicii, al secolo Tim Bergling, infatti aveva sofferto di pancreatite acuta, in parte dovuta all’abuso di alcol. Si era sottoposto a un intervento per la rimozione della cistifellea e dell’appendice nel 2014, e aveva dovuto cancellare i successivi concerti per recuperare.