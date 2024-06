E’ morta Francoise Hardy, la cantante francese icona degli anni 60 con “Tous les garçons et les filles”

Si è spenta all’età di 80 anni la cantante francese Françoise Hardy, icona degli anni Sessanta. Nata musicalmente nell’ambito delle cantanti cosidette “ye ye”, con il proseguo della sua carriera aveva regalato poi gemme musicali molto più sofisticate (a tal proposito si consiglia l’ascolto dell’album del 1967 “Ma Jeunesse Fout Le Camp…”).

Tra i suoi più grandi successi ci sono ” Tous les garçons et les filles”, brano molto conosciuto anche in Italia, una perfetta icona di un certo pop femminile anni Sessanta, “Le temps de l’amour”, “Comment te dire adieu” e “Message Personnel”. Hardy ha registrato album interamente cantati anche in italiano e in inglese: nel giugno del 2019, su Rtl aveva raccontato di essere stata colpita da un nuovo cancro. Poi a marzo aveva detto che “non avrebbe mai più potuto cantare“.

Ad annunciare la morte di Hardy è stato sui social network il figlio Thomas Dutronc (avuto da un’altra icona della musica francese degli anni Sessanta, Jacques Dutronc). Nella classifica dei 200 migliori cantanti di tutti i tempi stilata dal Rolling Stone nel 2023, Fraconise Hardy era l’unica rappresentante della Francia.