Intelligenza artificiale, IA o AI, dopo l’operazione Beatles, con la rigenerazione della voce in India hanno creato una nuova canzone rigenerando le voci di due cantanti molto famosi e popolari defunti prematuramente.

C’è stata polemica ma l’autore dell’operazione ha messo tutti a tacere: “Ho chiesto il permesso e le famiglie hanno ricevuto il dovuto compenso”.

Al centro dell’operazione c’è il compositore AR Rahman. La canzone si intitola “Thimiri Yezhuda” e fa parte della colonna sonora di un film del genere indiano in lingua Tamil intitolato “Lal Salaam” nelle sale in febbraio.

UNA NUOVA CANZONE DALLA INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il film è definito da Wikipedia come un “dramma sportivo”. La canzone “Thimiri Yezhuda” cantata dal defunto Bamba Bakya e Shahul Hameed è stata creata dallo stesso compositore utilizzando l’intelligenza artificiale.

Ciò ha lasciato molti fan divisi su Internet. Ora, il compositore premio Oscar ha dato un chiarimento sulla questione rivelando che il permesso è stato preso dalle famiglie dei leggendari cantanti e sono stati anche inviati dei compensi.

AR Rahman ha utilizzato il suo account X e ha condiviso il post di Sony Music South in cui evidenziava come è stato utilizzato uno strumento di intelligenza artificiale per ricreare le voci dei cantanti defunti.

Nella didascalia, il cantante ha detto: “Abbiamo chiesto il permesso alle loro famiglie e abbiamo inviato un compenso meritato per aver utilizzato i loro algoritmi vocali..la tecnologia non è una minaccia o un fastidio se la usiamo nel modo giusto…(emoticon con le mani giunte).”

Il cantante Bamba Bakya ha collaborato con Rahman in molte canzoni. Il cantante è morto nel 2022 a causa di un arresto cardiaco. Nel frattempo, Shahul Hameed morì in un incidente stradale nel 1997, vicino a Chennai.

Non tutte le reazioni sono state positive, poiché molti utenti hanno anche definito il gesto irrispettoso, riducendo allo stesso tempo le opportunità per i talenti emergenti nel settore. “No, questo crea solo zero opportunità per gli altri cantanti di avere la possibilità di cantare. Questo lascia ulteriore spazio all’intelligenza artificiale per prendere il sopravvento. Non capisco perché non sia in grado di ottenerlo”.

IL PRECEDENTE DEI BEATLES

E ricordiamo qui il precedente dei Beatles, resuscitati dalla AI: John e George cantano con Paul e Ringo Now and Then, Ora e Allora. “Now and then”. Ascoltarla dà i brividi. La canzone in sé è bella, molto bella, ma nella nostra memoria degli anni ’60 ce ne sono di più indimenticabili.

Ecco la tanto attesa “ultima canzone” dei Beatles

