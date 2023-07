E’ morta Alessandra Gobbi, moglie di Francesco De Gregori: aveva 71 anni

E’ morta a 71 anni Alessandra “Chicca” Gobbi, la moglie di Francesco De Gregori. Un amore, tra i due, nato tra i banchi di scuola, poi coronato dalle nozze il 10 marzo 1978. Dall’unione sono nati i due gemelli Marco e Federico. Chicca Gobbi e De Gregori avevano fondato insieme anche una piccola azienda a Sant’Angelo di Spello, in provincia di Perugia, dove viene prodotto un olio di pregio. In passato, Chicca aveva lavorato a Repubblica come archivista. La donna combatteva da tempo con una grave malattia. I funerali si terranno domani, sabato 22 luglio, a Roma.

Francesco De Gregori, è morta la moglie Alessandra Gobbi

Negli anni marito e moglie hanno condiviso la passione per la musica. In diverse occasioni Francesca Gobbi ha partecipato ad alcune serate live di De Gregori, cimentandosi nei cori, con la chitarra o in duetto. Lo stesso artista aveva raccontato al quotidiano La Sicilia: “Lei è sempre più brava e non lo dico da sposo, ma da musicista. A lei piace moltissimo ed è diventata molto più espressiva e compiacente verso il pubblico. Al punto che adesso suona anche il tamburello e fa i coretti su Rimmel, che peraltro è una canzone che ho scritto quando Chicca ancora non stava con me, cosa che l’ha divertita ancora di più”.

La moglie di De Gregori era malata da tempo

Riservati i dettagli sulla condizione clinica della donna, la cui salute proprio negli ultimi giorni sarebbe degenerata in maniera drastica. Soffriva da tempo di una malattia ritenuta incurabile. Nella mattinata di oggi, venerdì 21 luglio, aveva iniziato a circolare la notizia che il concerto di Francesco De Gregori previsto per domani sabato 22 luglio a Villa Bertelli a Forte dei Marmi sarebbe stato posticipato al 18 agosto.