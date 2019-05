ROMA – Il batterista degli Slipknot Shawn Crahan ha comunicato su Instagram la notizia della tragica morte della figlia Gabrielle, di 22 anni: ”È con il cuore spezzato e dal luogo del dolore più profondo che devo informare tutti voi che la mia figlia più piccola, Gabrielle, è morta ieri – sabato 18 maggio 2019″. Il musicista 49enne ha poi dichiarato che “i funerali saranno imminenti” e ha chiesto che venga rispettata la privacy per lui e la sua famiglia.

Anche la sorella di Gabrielle, Alexandria e i fratelli Gage e Simon hanno condiviso sui social il proprio dolore: “Oggi è il giorno più difficile di sempre, sono confuso, sono arrabbiato, sono triste e sono solo triste, davvero triste”.

Alexandria ha dichiarato che la prematura scomparsa di sua sorella lascia il più grande vuoto e che “le nostre vite non saranno mai più le stesse”. La donna ha invitato le persone “a non fare ipotesi sulla causa della morte di Gabrielle”. Il cantante degli Slipknot, Corey Taylor, ha postato su Twitter le condoglianze per il suo compagno: “Il mio cuore è rotto per mio fratello. Per favore, tieni la famiglia Crahan nei tuoi pensieri con amore. Ci mancherà”.