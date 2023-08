Robbie Robertson, chitarrista e cantautore principale della The Band è morto lo stesso giorno in cui ci ha lasciati un altro grande della musica americana: . Roberston aveva 80 anni. Il suo manager ha detto che Robertson era circondato dalla famiglia al momento della sua morte, ma non ha precisato la causa del decesso.

In qualità di capobanda del gruppo canadese-americano, Robertson ha scritto le canzoni più iconiche della band, tra cui il capolavoro nonché pezzo più noto del gruppo, ossia “The Weight”. Scrisse anche “The Night They Drove Ol’ Dixie Down” e “Up On Cripple Creek”.

Aveva collaborato anche con Bob Dylan suonando nell’album “Blonde on Blonde”

Prima del suo lavoro e della sua leadership con The Band, Robertson è stato un collaboratore chiave di Bob Dylan, andando in tour con lui e suonando nell’album “Blonde on Blonde”. Nato il 5 luglio 1943 a Toronto, in Canada, da madre nativa americana, Robertson ha lavorato nei carnevali itineranti nella sua prima adolescenza. Aveva poi fondato varie band. A soli 16 anni incontrò Rick Danko, Garth Hudson, Richard Manuel e Levon Helm. Il gruppo formò un forte legame e divennero la band di supporto di Dylan a metà degli anni ’60. Dopo diversi cambi di nome, i musicisti divennero noti come The Band.