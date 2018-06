ROMA – Tutto pronto per il concerto di Vasco Rossi questa sera, 11 giugno, allo stadio Olimpico di Roma. Il rocker di Zocca, dopo i sold out di Torino e Padova, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] preceduti dalla data zero di Lignano Sabbiadoro, sbarca nella capitale per il primo dei due concerti previsti allo stadio Olimpico.

Il concerto inizierà intorno alle 21 ma i cancelli apriranno alle 16:30, mentre verso le 18, prevista anche la chiusura di via Macchia della Farnesina, piazzale della Farnesina, viale Boselli, Ponte Duca d’Aosta e, poi, via Blanc per i soli veicoli con il permesso disabili.

Anche i bus saranno deviati per l’occasione e per permettere ai fan e a tutti coloro che si riverseranno allo Stadio di non intralciare il traffico. L’area del Foro Italico sarà servita dalle linee 2, 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. Stessa cosa per le metropolitane che, sia lunedì che martedì, effettueranno le loro ultime corse alle 23.30 per poi lasciare lo spazio alle linee bus.

La scaletta del concerto di Vasco Rossi a Roma

Cosa succede in città, Deviazioni, ‘Blasco’ Rossi, E adesso che tocca a me, Come nelle favole, Fegato, fegato spappolato, Delusa/T’immagini/Mi piaci perché/Gioca con me/Stasera!/Sono ancora in coma/Rock’n’roll show, Vivere non è facile, Sono innocente ma…, La fine del millennio, Ciao, Interludio 2018, C’è chi dice no, Gli spari sopra, Stupido hotel, Siamo soli, Domenica lunatica, Il mondo che vorrei, Brava/L’uomo più semplice/Ti prendo e ti porto via/Dimentichiamoci questa città, Rewind, Un mondo migliore, Dillo alla luna/L’una per te/E…, Senza parole, Vivere, Sally, Siamo solo noi, Vita spericolata, Canzone, Albachiara.