Fiorello contro i Mondiali in Qatar: “Calpestano i diritti umani”. Ormai è troppo tardi?

Fiorello, via social, ha strigliato la Rai per aver acquistato i diritti del Mondiale in Qatar:

“Noi abbiamo bloccato il nostro campionato, il campionato più bello del mondo, per dare spazio ai Mondiali in Qatar, un paese dove tutti gli abitanti sul loro zerbino hanno scritto ‘Diritti umani’. Li calpestano ogni giorno. E noi chiudiamo il campionato per tutto questo? Avete sentito cosa hanno detto degli omosessuali? Tutti i tifosi e gli addetti ai lavori saranno chiusi in una Fan Zone, in uno spazio ristretto, e se poi escono da lì saranno arrestati. E noi chiudiamo il campionato per tutto questo?”. E ha aggiunto: “E la Rai ha speso 200 milioni per prendere i diritti di questi Mondiali?”.

Quindi ricapitolando: Fiorello ha criticato la Rai, per la quale ha lavorato e lavora, per aver acquistato i diritti di un Mondiale (il calcio è un business davvero pulito al netto di questi Mondiali?) su cui, e su questo ha sicuramente ragione, ci sarebbe molto da dire. Ha ragione Fiorello. E forse abbiamo torto tutti noi, Fiorello compreso, che non ci siamo indignati abbastanza prima.