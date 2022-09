Patrimoniale parola che incute terrore e tremore all’idea che possa arrivare. Un po’ meno di terrore e tremore si registra tra le genti ora che è già arrivata. Massiccia, devastante, feroce. Ma ha altro nome, altra denominazione e quindi ci fa un male cane senza però il surplus del panico da spoliazione, esproprio del nostro. Eppure il nostro, in ogni sua forma, è già tagliato, ridotto. In quantità almeno il dieci per cento in meno.

Patrimoniale sui risparmi

Il valore dei risparmi, in qualunque forma consolidati e custoditi, è da inizio anno diminuito di almeno, molto almeno, il dieci per cento. Così come drasticamente calato il valore del risparmio investito. Le Borse: più del 20 per cento i meno da inizio anno. I Fondi comuni di investimento accusano perdita di valore pari ad appena qualcosa i meno del 20 per cento. Le obbligazioni altrettanto. Una patrimoniale del dieci per cento abbondante sul patrimonio di risparmi e investimenti l’abbiamo già pagata e la stiamo già pagando.

Patrimoniale sui redditi

In Germania l’inflazione ha toccato il 10%, come non mai dal 1950. In Gran Bretagna l’inflazione aveva già toccato il 12 per cento. Da noi è stimata all’otto per cento. Cioè salari e pensioni e anche redditi da lavoro autonomo (che però in parte scarica il danno sui prezzi praticati) subiscono decurtazione di potere di acquisto molto vicina al 10 per cento. Una patrimoniale di quasi il dieci per cento sul patrimonio composto da stipendi, pensioni, incassi e fatturati la stiamo già pagando.

Il diavolo visto da vicino è…più brutto

Vuol dire che la patrimoniale che già c’è è meno brutta della patrimoniale da incubo ricorrente? No, in questo caso il diavolo visto da vicino è più brutto. Nessuna tassa patrimoniale mai venuta o immaginabile in arrivo sarà, è stata, sarebbe pari, neanche alla lontana, al prelievo del dieci per cento di risparmi e redditi.