Torino corna, lui, lei, l’altro: cafonata cinque stelle alla festa-annuncio delle nozze, compagna messa alla gogna e lasciata.

Video virale da Torino: il promesso sposo lascia la compagna alla festa per le nozze accusandola di infedeltà davanti agli invitati. Annuncio bomba e conseguente caos. Botta e risposta tra il cornuto e la fedifraga. Morale: sconfitta per entrambi.

Divisi i social ma la maggior parte sta con lui. Mezza Italia ne discute. Dice il regista Pupi Avati: ”Ma questa è la scena di un film. Nel mio ”Il testimone dello sposo“ la protagonista rivela di amare il testimone proprio sul soglio nuziale. Io sono stato terribilmente geloso, a mia moglie ho fatto patire le pene dell’inferno, perché, essendo molto bella, era oggetto delle attenzione di molti. E io la responsabilizzavo ingiustamente”.

La coppia scoppiata nella Torino bene., la Torino dei gianduiotti e delle madamine, è sulla bocca di tutti. Lui Massimo, uomo di alta finanza. Lei Cristina, bionda acchiappante, figlia di un esperto di conti e tasse. Quello che hanno combinato sta invadendo la rete è le case degli italiani.

Riassunto: festa a 5 stelle, dj alla consolle, lui che prende il microfono, afferra le cuffie, estrae un foglio sul quale ha scritto il compito a casa e spara bordate alla platea pronta al brindare,al ballo e al bacio dei promessi. Lui legge con calma, dice anche parole riconoscenti alla compagna, ma dopo qualche pausa annuncia un regalo alla futura sposa. Tutti si aspettano chissà cosa: tipo orecchìni, anello, diamanti. No. Cristina gli ha messo le corna e Massimo non ha dubbi nel proclamarsi cornuto. Massimo andrà a Mikonos solo soletto. Cinque minuti di sentenza pubblica che gela la platea.

CAFONATA 5 STELLE A TORINO

Lo show di Massimo resterà negli annali della rete. Il derby delle corna, assicura Damascelli andrà ai supplementari. La storia non finisce qui. Lui tira dritto lei non demorde e non abbandonerà il posto di lavoro, accanto a Massimo.

Tornerà Cristina nel suo maxi mega ufficio attorniata dalle segretarie in camice nero e della gogna- anche una voglia di stupire. Fine del pataracchio. L’estate porta via tutto.