Francamente, non se ne può più di avere continue notizie sul divorzio fra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ogni giorno un nuovo scoop (è lecito chiamarlo così?), ogni mattino o pomeriggio una novità sul tradimento dell’uno o dell’altro. Poi, le novità su quanto il marito deve alla moglie e la difesa del “Pupone” per difendere il suo patrimonio.

Verrebbe da dire basta! Quanti ce ne sono di matrimoni falliti quotidianamente? Certo, qui siamo in presenza di due personaggi che Roma ha amato (e forse ama) all’infinito. Lui, il capitano, l’idolo dei tifosi, il mago dei rigori tirati per prendere in giro il portiere avversario. Lei, una stupenda ragazza che ha fatto girare la testa a migliaia di giovani. Insieme a loro, tre stupendi figli che formavano una famiglia con la F maiuscola. Per Roma erano diventati una specie di “Royal Couple”, una coppia regale, che sembrava indistruttibile.

Purtroppo, non è andata così e chi vive nella Capitale è stato tempestato ogni giorno da notizie e pettegolezzi. Prima i Rolex, di chi sono? Poi, i primi dubbi sui tradimenti: Francesco Totti con una ragazza che porta addirittura in tribuna allo stadio Olimpico a vedere una partita dei giallorossi. Lei che i rumors dicono abbia avuto un flirt con il suo preparatore atletico. “Fra noi c’è stato qualcosa di più di un caffè”, confessa ai giornalisti il terzo incomodo. Una indiscrezione poco elegante, ma una mossa di indubbio successo per farsi pubblicità.

Ora, Roma comincia a pensarla in maniera diversa sui due suoi idoli. Francesco Totti che, oltre ad essere un grande campione, dimostrava di essere pure uno splendido marito ed un padre affettuoso; lei che diventata una diva della tv, non aveva perso la sua schiettezza e la sua simpatia. Insomma, guai a chi li toccava. Infatti alla commovente festa celebrata allo stadio Olimpico in occasione dell’ultima partita di Francesco, la gente si era commossa ed aveva a lungo applaudito i due che, con il figlio più piccolo in braccio, salutavano il pubblico delle grandi occasioni. Invece, già allora il fuoco covava sotto la cenere? Non si sa e non è nemmeno importante saperlo. Sono fatti privati in cui nessuno ha il diritto di entrare.

Ciò che ha indispettito i loro fans è questa guerra guerreggiata che hanno intrapreso da quando hanno annunciato pubblicamente la loro separazione e il conseguente divorzio. Ognuno dei due ha cercato di gettare fango sull’altro. Francesco Totti che in una intervista al Corriere della Sera rivela dubbi e indiscrezioni che poteva tenersi per sé. Ilary che appare in tv e a domanda risponde: “Ora sono più tranquilla e mi sento felice”. Nuovo amore in vista? Nessun commento, solo un sorrisetto che vuol significare tanto.

Ecco perché a Roma (e forse anche altrove) questo break ha indispettito non poco coloro che leggevano ogni giorno notizie nuove sul dissidio più chiacchierato degli ultimi anni. Comportamenti che, in tutta franchezza, non potevano piacere a chi fino a quel momento aveva amato (e un po’ invidiato) questa coppia così famosa e così sorridente.

Roma è una città singolare, non ha mezze misure: o sei sugli altari o nella polvere. Ricordate il marziano descritto in un famoso racconto di Ennio Flaiano? Il primo giorno, la gente impazzisce e fa di tutto per poterlo almeno toccare; il secondo la notorietà diminuisce a vista d’occhio. Il terzo viene addirittura pregato di non avvicinarsi alle bancarelle che cercano di vendere qualsiasi cosa “A marzià, scansate che qui c’avemo da fà”, tuona uno di loro. La città è questa: pregi e difetti. Tutti probabilmente eccessivi, ma non si possono cambiare i sentimenti dell’Urbe che ha tanti anni di storia alle spalle. Francesco Totti e Ilary Blasi non potevano ignorare simili caratteristiche perché qui sono nati e cresciuti. Allora, di conseguenza, per non perdere l’appeal che entrambi avevano in tutti i rioni o quartieri della Capitale, avrebbero dovuto agire in maniera diversa. Magari dividersi, d’accordo, perché un matrimonio che non va più, non si può trascinare all’infinito. “Est modus in rebus”, ammonivano i nostri saggi padri latini. Insomma, se si è un personaggio pubblico, bisogna sapersi comportare in maniera adeguata. Altrimenti soprattutto la notorietà e l’amore che la gente ha per chi è diventato famoso, va a farsi benedire. Speriamo che da oggi in poi, questa ex “coppia reale” lo abbia compreso.