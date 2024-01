Ilary Blasi avrebbe chiesto meno di un milione di euro, contro gli oltre tre richiesti invece Francesco Totti. Sarebbero queste le cifre che si muovono intorno al documentario “Unica”, realizzato da Netflix insieme alla conduttrice.

Documentario Ilary Blasi: la replica di Totti non ci sarà

Secondo quanto dichiarato da Gabriele Parpiglia durante il programma Password in onda su Rtl 102.5, la presentatrice dell’Isola dei famosi avrebbe chiesto meno di un milione di euro per raccontare pubblicamente la sua versione dei fatti a proposito della fine del suo matrimonio con Totti. L’ex marito, invece, ne avrebbe chiesti oltre tre per replicare e raccontare in video la sua versione della storia.

Unica è uno dei documentari più visti degli ultimi tempi tra quelli proposti da Netflix. Irraggiungibile, invece, la cifra che avrebbe proposto Totti. “Quanto ha chiesto Totti? Più di un milione, più di due milioni, più di tre milioni…ha chiesto tanto, motivo per cui non penso ci sarà questa replica”, ha fatto sapere Parpiglia.